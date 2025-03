Con Macri a la cabeza, se activa la campaña del PRO en la Ciudad

El PRO aceleró y movilizó este viernes a sus figuras pensando en las elecciones porteñas del 18 de mayo, en medio de la dura relación con La Libertad Avanza y las pocas posibilidades de armar una alianza. De hecho, se teme un duro enfrentamiento en el principal bastión del macrismo.

Mauricio Macri, Jorge Macri, Clara Muzzio, María Eugenia Vidal y distintos dirigentes del partido realizaron una serie de recorridas por distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires “para escuchar los principales reclamos de los vecinos”.

El expresidente se mostró en un café junto a emprendedores. “Con Luciana, Brian, Francisco, Ignacio y Brisa, emprendedores y vecinos, charlando el otro día en Belgrano. Gente con ganas que empuja para salir adelante”, escribió en Instagram.

Por su parte, el jefe de Gobierno porteño visitó la zona comercial de Once, donde destacó la erradicación de los manteros. “ONCE SIN MANTEROS. Los comerciantes de Once nos cuentan que hoy el barrio está irreconocible: veredas despejadas, más clientes en sus locales y una sensación de orden que hacía años no vivían”, posteó el alcalde, quien agregó: “Recuperamos el espacio público para los vecinos y los trabajadores honestos”. Por su parte, la diputada Vidal, quien podría ser funcionaria del gobierno de la Ciudad, se reunió con comerciantes. “Estuve en Caballito escuchando a sus vecinos”, comentó en redes.

El PRO busca evidenciar “su despliegue de gestión” y es por eso que “Jorge Macri y Clara Muzzio participarán de la campaña en su rol de Jefe y vicejefe de Gobierno con actividades” de Gobierno.

Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y los principales referentes del PRO participarán "activamente", teniendo “el objetivo es tener contacto permanente con los vecinos”, consignaron fuentes del espacio.

“El PRO siempre se caracterizó por gestionar para mejorar el estándar y calidad de vida de los porteños. No fue “una” persona. Fue un gran equipo que es el PRO”, subrayaron.