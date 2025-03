Escala la tensión entre Jorge Macri y Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires: "Yo gané y ella no"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, criticó enérgicamente los comentarios de una funcionaria nacional, quien aseguró que el verdadero mandatario porteño es Mauricio Macri y no él.

"Me parece una falta de respeto a los porteños que ella diga eso, porque a mí me votaron, me votaron el mismo día que la votaron a ella en la Ciudad. Yo saqué 50 puntos y ella 40. Yo gané en la Ciudad, ella no y hoy está trabajando en La Libertad Avanza", afirmó Jorge Macri.

Macri recordó su trayectoria política, destacando que nunca abandonó el espacio que fundó, cuando se conocía como Compromiso para el Cambio y ahora es parte del PRO, manteniéndose siempre en la vereda opuesta al kirchnerismo.

"Nunca me moví de ese lugar, incluso perdiendo elecciones complejas. Recuerdo que en 2005, con López Murphy en la provincia de Buenos Aires, sacamos un 3,5% y ahí continué. No me fui a Chile para ver dónde hacer carrera", agregó en una nota para Infobae en Vivo.

La polémica se intensifica en el contexto de tensiones por la situación de los presos en la Ciudad de Buenos Aires y de un cortocircuito electoral entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien se perfila como posible candidata del liberalismo para las elecciones nacionales de octubre, y Macri, quien impulsa a su primo, el ex presidente Mauricio Macri.

De concretarse ambas postulaciones, se vislumbra un duelo competitivo entre dos exaliados ahora enfrentados en la Capital Federal.

