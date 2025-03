Tragedia en Bahía Blanca: Axel Kicillof volvió a cruzar a Javier Milei y se profundiza la tensa relación

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, volvió a apuntar este lunes contra el Gobierno nacional de Javier Milei luego de la tragedia que desató la gran inundación en Bahía Blanca y aseguró que el desastre fue "una enorme refutación acerca del país que quieren vender". "El valor más importante que tenemos es el de la solidaridad y el amor, no el odio, el insulto, el egoísmo y el individualismo", enfatizó el bonaerense.

Las palabras de Kicillof llegaron luego del temporal sin precedentes que asoló la localidad al sur de la provincia de Buenos Aires, donde hasta el momento se reportan 16 muertos, además de incontables pérdidas materiales. "Hubo una inundación, estuvimos inmediatamente ahí. Movilizamos recursos del Estado, después de los municipios vecinos, cada uno de los intendentes de todos los partidos políticos me llamaron", aseguró el gobernador durante la inauguración de una escuela secundaria en el municipio de Castelli.

En ese sentido, el exministro de Economía contó que "recibió llamados de prácticamente todos los gobernadores de todas las fuerzas políticas" y remarcó: "Sé que fue una catástrofe sin precedentes, eso moviliza y hace reflexionar, pero también demuestra una diferencia de concepción y del tipo de sociedad que queremos construir".

El bonaerense apuntó contra la "corriente de pensamiento a nivel internacional que dice que para que te vaya bien tenés que esforzarte, pero como si estuvieras en una guerra, la ley de la selva, la supervivencia del más apto". "Lo que pasó en Bahía Blanca llena de emoción porque estuvo el Estado, todos los ministerios, todos los intendentes, los laburantes, muchos trabajadores de la salud. Pero además, el pueblo, la sociedad, la provincia y la Argentina entera", subrayó.

Por ese motivo, Kicillof consideró que el episodio es "una enorme, universal, masiva refutación acerca del país que quieren vender" y aseguró: "Yo creo que hay otro país, nuestro país real, que tiene que ver con nuestra cultura, nuestra historia de generaciones que ayudan a otras generaciones y que el valor más importante que tenemos es el de la solidaridad y el amor, no el odio, el insulto, no la degradación, no el sálvese quien pueda, el egoísmo y el individualismo".

A su vez, el referente de la oposición también cargó contra el Gobierno de La Libertad Avanza por la suspensión de obras públicas a lo largo del país, pero sobre todo en su distrito, y afirmó que eso comenzó durante la gestión de Cambiemos. "En 2014 y 2015 hicimos muchísimas escuelas en toda la Argentina, pero luego vino un gobierno de motosierra. El de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal fue de ajuste de motosierra, de 'no hay plata'. No fue cero obra pública, pero fue poca, menos y después parar todo, con lo que implica detener una obra", cuestionó.

En ese marco, el gobernador argumentó que sería "mucho más fácil gobernar con el latiguillo de 'no hay plata' porque es decir 'arréglense solos'". En ese marco, advirtió que el Ejecutivo actual "paró 1.000 obras" en la provincia, de las cuales 80 son escuelas. "Algunas de esas obras eran con financiamiento internacional, no del Fondo Monetario, que es para sostener el régimen cambiario, sino de organismos multilaterales de crédito que prestan para hacer grandes obras", manifestó Kicillof.

En contraposición, el bonaerense subrayó que "en la provincia de Buenos Aires, por más dificultades que haya por el corte de financiamiento del Estado nacional, no paran las obras" y sentenció: "No invertir en educación, como está haciendo este gobierno nacional, es uno de los daños más grandes que puede hacer un gobierno. La economía privada y el mercado no lo resuelven, necesitamos un Estado presente".

Tras el desastre climático, el Gobierno nacional, mediante la intervención del ministro de Economía, Luis Caputo, autorizó una ayuda económica de 10 mil millones de pesos para la localidad bonaerense destinados a reparar daños. Desde el municipio de Bahía Blanca agradecieron el apoyo, pero también señalaron que las estimaciones para la reconstrucción de la ciudad rondan los $400 mil millones.

En ese sentido, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguró que el Ejecutivo nacional está abierto a ampliar la asistencia económica, pero que primero el municipio y la provincia deben desarrollar y presentar el plan para reconstruir la ciudad. "Ellos tienen que decirnos de qué manera podemos colaborar y ayudarlos. La reconstrucción tiene que tener un plan, eso tiene que ver mucho con el municipio, tendrán que elaborar un plan y ver cómo podemos colaborar con eso", dijo el funcionario este lunes.

El discurso completo de Kicillof