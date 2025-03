Temporal en Bahía Blanca: Kicillof dijo que “la situación es desesperante” y le hizo más pedidos al Gobierno

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, sostuvo que las inundaciones en Bahía Blanca representan “una tragedia climática” y aseguró que la situación es “desesperante”.

Mientras llegaba a la ciudad bonaerense, donde ya se reportan 6 muertos y 1000 evacuados, el mandatario provincial dijo: “Es una verdadera tragedia climática, es un hecho que revisando los estudios históricos, hablan de lluvia de 125 milímetros en 12 horas y esto fue casi 300. En todo el año en Bahía Blanca llueve 600 milímetros. Es una situación desesperante para la gente, estuvimos trabajando con el hospital, evacuando y atendiendo los problemas de la corriente”

“Estuvimos encima de la cuestión, trabajando, armando un comité de crisis bien temprano con todos los ministerios. Estuvimos hablando con el intendente de Bahía y Coronel Rosales”, expresó Kicillof, en diálogo con C5N.

A su vez, se refirió a la comunicación que mantuvo el ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. En ese sentido, infirmó que el Gobierno bonaerense le reclama fondos especiales a la Nación: “Bianco se comunicó con Francos y se habilitó un contacto con Desarrollo Social como con Bullrich, y por el momento estamos articulando con el Municipio y el Gobierno nacional. Solicitamos fondos específicos para esto. Están los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN), que se están acumulando y uno de ellos es emergencia. Hay un principio de conformidad, esperamos que se confirme”.

“Esperemos que fluya la asistencia del Gobierno nacional y que podamos coordinarlo bien. No tiene que haber ninguna mezquindad. No hay que poner en el medio cuestiones electorales. No es que tengamos una mirada partidaria, acá hay obligaciones”, planteó.

A su vez, el gobernador enfatizó en que movilizó “maquinaria, equipamiento, bomberos, Defensa Civil de toda la región” para ayudar a Bahía Blanca, aunque marcó: “El volumen de agua desbordó todo, como nunca”.

La Casa Rosada anunció ayuda económica para Bahía Blanca

El Gobierno nacional resolvió asistir económicamente a Bahía Blanca por los daños que ocasiona el temporal, que ya lleva seis víctimas fatales. El anuncio lo realizó este viernes por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, mediante un posteo en la red social X.

"Terrible lo que están viviendo los Bahienses. Toda nuestra solidaridad y apoyo en este difícil momento. El jefe de Gabinete @GAFrancosOk se comunicó con el intendente de Bahía Blanca quien le solicitó una ayuda económica de 10 mil millones de pesos para reparar daños, que ya autorizamos. Ojalá las cosas mejoren pronto!", publicó el funcionario.

El Gobierno considera que no es necesario que viaje el presidente Javier Milei a la ciudad bonaerense y se definió que lleguen a Bahía Blanca en las próximas horas el ministro de Defensa, Luis Petri, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich.