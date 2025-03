Las condiciones que le pone Javier Milei a Axel Kicillof para ampliar la ayuda a Bahía Blanca

Este lunes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, adelantó que el Gobierno podría ampliar la ayuda económica para Bahía Blanca tras las intensas inundaciones que mantienen a la ciudad en vilo. Todo dependerá de si la provincia de Buenos Aires presenta un plan de reconstrucción ante los graves daños provocados.

"El plan para reconstruir la ciudad tiene que ver con el municipio y con la Provincia. Todo que la Nación pueda hacer económicamente para apoyar estas circunstancias lo hará, pero ellos tienen que tener un plan para hacerlo", señaló en diálogo con Radio La Red.

A su vez, resaltó que la organización es una tarea del Gobierno bonaerense, presidido por Axel Kicillof: "Ellos tienen que decirnos de qué manera podemos colaborar y ayudarlos. La reconstrucción tiene que tener un plan, eso tiene que ver mucho con el municipio, tendrán que elaborar un plan y ver cómo podemos colaborar con eso".

Bahía Blanca continúa registrado víctimas fatales y desaparecidos.

Entre medio, se confirmó que el Ministerio de Economía aprobó una ayuda económica de 10.000 millones de pesos para el municipio de Bahía Blanca.

Si bien Francos destacó el trabajo "en conjunto" con el ministro de Gobierno de la provincia, Carlos Bianco, también aprovechó para responder a los reclamos del funcionario, quien había criticado a Nación en declaraciones con Radio Con Vos, y le exigió un replanteo "público de la cuestión de la obra pública, no solo lo que hizo Nación, sino muchos voceros, que hablan públicamente que están bien los recortes, haber parado la obra pública, cuando es algo muy necesario".

"Estamos dispuestos a hacer lo que corresponda para aliviar la situación y para prevenir en el futuro. Pero este Gobierno lleva un año en el ejercicio de la administración nacional. Hubo 20 años anteriores en las que la responsabilidad estuvo a cargo del partido que gobierna la provincia de Buenos Aires, salvo cuatro años de gobierno del PRO", señaló Francos.

Para cerrar, añadió: "Entonces, asignarle responsabilidad. Si no se hizo durante 20 años, no le asignen a este Gobierno la responsabilidad de lo que no se hizo. Estamos dispuestos a trabajar con la Provincia en todo lo que sea necesario para prevenir hechos futuros".

La ayuda del Gobierno a Bahía Blanca

El vocero presidencial, Manuel Adorni, enumeró las medidas auxiliares ante los desastres climáticos causados en Bahía Blanca. Además del duelo nacional establecido, desde Nación enviaron ayuda a la ciudad bonaerense: