La lapidaria frase que eligió José Luis Espert para subir al ring a Cristina Kirchner

De cara a las elecciones legislativas, el diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert analizó el escenario en la provincia de Buenos Aires y aseguró que le "encantaría competir contra Cristina (Fernández de Kirchner) para ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo".

“Que el kirchnerismo se hunda o sea derrotado, 25 y 27, con un apellido Kirchner en la cabeza de la boleta o candidato a gobernador sería espectacular para políticamente enterrarlos y que desaparezcan de la faz de la tierra argentina, que se vayan a otro lado a hacer miseria”, sentenció Espert en diálogo con CNN Radio.

Las declaraciones del economista llegaron luego de su reciente afiliación a La Libertad Avanza y la confirmación por parte del presidente Javier Milei de que será el hombre de las Fuerzas del Cielo a librar la batalla en el territorio bonaerense.

“Al margen de la labor brillante que está haciendo como presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, José Luis (Espert) se suma y se va a sumar a la batalla electoral que viene para la provincia de Buenos Aires y sin lugar a dudas como uno de los máximos exponentes de la libertad que tenemos en Argentina. Yo estoy orgulloso que se meta en el barro de la provincia de Buenos Aires y a pelearle de cara a cara a un impresentable mentiroso, incompetente, inútil como (Axel) Kicillof”, había anunciado este lunes el jefe de Estado.

La mención a un eventual duelo electoral contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se da en el marco de la media sanción que le dio la Cámara de Diputados este miércoles al proyecto de Ficha Limpia, el cual inhabilitaría a la exmandataria a presentarse por su condena en segunda instancia que recibió a fines del año pasado en el marco de la causa Vialidad.

Para Espert, la ley no sería necesaria si los tiempos de la Justicia fueran más rápidos y "si la sociedad tuviera los anticuerpos necesarios para no votar delincuentes”. "Cristina Kirchner, cuando fue vicepresidente, ya tenía 12 procesamientos y ya queda claro que era chorra. La sociedad todavía no tiene los anticuerpos necesarios y la política tiene que ayudar en eso”, manifestó el libertario.

En esa misma línea, el diputado se burló de las denuncias de proscripción del bloque de Unión por la Patria y chicaneó: “Que no lloriqueen los kirchneristas, esto se hace contra los chorros y lamentablemente tienen una jefa política que es chorra”.

Por otro lado, Espert rechazó el planteo del bloque opositor de que es necesario llegar a un fallo de tercera instancia a instancias de la Corte Suprema para inhabilitar a un candidato. “Son pícaros, la Corte Suprema emite un fallo en estos casos cada siglo. Entonces vos tenés a la chorra de Cristina, que se va a morir ocupando un cargo público”, dijo el legislador, que luego se dirigió hacia los senadores: “No se hagan los bichos y los pillos. Deberían estar a la altura de las circunstancias y deberían votar Ficha Limpia. Es una vergüenza que la política le choree a la gente”.