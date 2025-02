Ficha Limpia: el Gobierno obtuvo la media sanción en Diputados y espera "el milagro" en el Senado

Tras acceder a cambios de la oposición dialoguista, el Gobierno logró la media sanción del proyecto de Ficha Limpia en la sesión de la Cámara de Diputados y se girará al Senado. La Libertad Avanza consiguió 144 votos positivos, mientras que hubo 95 votos negativos y 2 abstenciones. La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, asistió al Congreso para monitorear el debate.

El Ejecutivo contó con el acompañamiento del PRO, la UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y otros bloques dialoguistas. En tanto, el peronismo votó en contra.

Tras su aprobación, el proyecto es girado al Senado, donde el oficialismo no cuenta a la fecha con los votos para su sanción definitiva. El peronismo tiene 34 senadores y está a tres legisladores de rechazarlo. En el Ejecutivo afirman que las expectativas son menores y que dependen de "un milagro" debido a que también hay divisiones dentro de los espacios aliados y no creen que puedan volver a fracturar al PJ. "Estará muy duro, veremos si podemos tratarlo en marzo", dijo a MDZ un funcionario de primera línea, dando cuenta que no se tratará durante febrero y recién se podría considerar a debatirlo durante marzo, cuando se inicie el periodo de sesiones ordinarias.

El nuevo proyecto impide que sean candidatos a cargos públicos quienes tienen condenas por delitos contra la administración pública confirmadas en segunda instancia.

Hasta este martes, el expediente planteaba que esa condena debía ser confirmada antes del 31 de diciembre del año anterior a los comicios. Sin embargo, el Ejecutivo accedió a los planteos opositores y se dispone como plazo final el que fija el artículo 25 del Código Nacional Electoral para el cierre de los padrones provisorios. De acuerdo con ese código, los padrones provisorios deben cerrarse 180 días antes de la elección general, este año fijado el 26 de octubre. Por lo tanto, la fecha que vence el plazo de los padrones es el 29 de abril de 2025. Las fuentes parlamentarias consultadas indican que no hay cambios para la situación de Cristina Fernández de Kirchner.

El peronismo sostuvo su voto negativo al afirmar que buscan "perseguir y proscribir a Cristina Kirchner": Al respecto, la diputada de Unión por la Patria, Vanesa Siley, señaló: "Sólo les interesa proscribir a Cristina. Basta con respetar y hacer cumplir la Constitución Nacional si realmente les interesara Ficha Limpia. Pero lo único que quieren es proscribir a Cristina Fernández de Kirchner en un año electoral y profundizar la política persecutoria sobre opositores". Y agregó: "una limitante importante a la soberanía popular: el derecho a elegir y ser elegido". "Si nosotros lo hubiéramos votado, no hubiera podido presentarse (Mauricio) Macri", aseguró la diputada.

La diputada Vanesa Siley fue una de las diputadas designadas por el peronismo para criticar el proyecto de Ficha Limpia.

Por su parte, en el oficialismo destacaron la media sanción. El diputado libertario Nicolás Mayoraz expresó: "Entendemos que este es un primer paso, somos conscientes del esfuerzo que ha llevado llegar a este consenso. Veamos cómo funciona, y sigamos el ejemplo de otras provincias que ya tienen incorporada la ficha limpia”.

“El mensaje de Ficha Limpia es claro: no más corrupción en la Argentina. El que las hace las paga. Vamos a dejar afuera a los corruptos que utilizaban los fueros para esconderse", dijo el titular del bloque de LLA, Gabriel Bornoroni.

El PRO fue uno de los bloques que más manifestaron su apoyo al proyecto, luego de que sus iniciativas referidas a Ficha Limpia no pudieran avanzar en 2024. En ese sentido, la diputada María Eugenia Vidal consideró: “Estamos discutiendo impunidad sí o no”. “Es increíble que estemos discutiendo si una persona con dos condenas puede ser candidato. El que avala es cómplice. No hay peros, no hay grises”, planteó y apuntó contra el kirchnerismo “Si para ustedes está bien el ‘roban pero hacen’ díganlo”.

Duros cruces entre Germán Martínez y Martín Menem

El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el jefe del bloque de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, protagonizaron un duro cruce en plena que casi derivó en una pelea.

Un fuerte intercambio verbal marcó el inicio del debate por el proyecto de Ficha Limpia en el Congreso, dejando en evidencia las tensiones políticas entre los bloques.

El intercambio ocurrió cuando Menem decidió terminar el tramo del debate para definir las cuestiones de privilegio (intervenciones por fuera del temario de la sesión), motivo por el cual se desató el enojo del peronista, quien le había aceptado una interrupción al diputado de Izquierda Nicolás del Caño. Sin embargo, Menem no le permitió retomar su discurso y ahí fue cuando Martínez reclamó volver a hablar y se acercó al estrado de la presidencia. Se escucharon los insultos “pelotudo” y “forro”. Acto seguido, esbozó aquella frase que usó Diego Maradona a Julio César Toresani, a quien había invitado a pelear al domicilio donde residía en Capital Federal: “Donde sea, te espero en Segurola y Habana”.

El hecho se viralizó y generó la reacción del presidente Javier Milei, quien posteó y dijo: "Delirio total". "Ahí están los que acusan de violentos y de discurso de odio a todos los que no piensan como ellos", añadió.