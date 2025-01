El Gobierno decidió echar al Procurador del Tesoro por “hechos graves” y ya suena un candidato

Tal como ocurrió con el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno volvió a mostrarse inflexible con los funcionarios que no acatan al pie de la letra las directivas de Javier y Karina Milei. La Casa Rosada decidió desplazar al Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, por “hechos graves”.

De acuerdo a inobjetables fuentes oficiales, el malestar en la cúspide libertaria surgió a raíz de una serie de acciones por parte del exjuez de la Corte Suprema. Lo que produjo hartazgo es un reciente dictamen realizado del doctor Barra a favor de una empleada pública.

La trabajadora había presentado una impugnación porque el Poder Ejecutivo le había quitado un incentivo salarial, el cual había sido otorgado través de un convenio con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Ese acuerdo se dio de baja y derivó en el despido de más de 2500 estatales.

Sin embargo, el encono con el jefe de los abogados del Estado lleva varios meses. En los pasillos de Balcarce 50 manifiestan que “hace tiempo que Barra no juega a favor de los intereses Gobierno” y le adjudican la responsabilidad en “una serie de irregularidades más graves”.

“Hay ruido. Vemos que en varios temas no está actuando bajo los intereses de este Gobierno, que no dictamine 100% a favor del Gobierno es raro”, señaló a MDZ un funcionario, de contacto permanente con el presidente y la secretaria general de la Presidencia.

Uno de los motivos centrales estuvo vinculado a los viajes de Barra. En el Ejecutivo aseguran que no vive en Buenos Aires y que gran parte del año está en España y en Punta del Este. Entienden que su continuidad, bajo esos términos, podía dañar a la gestión y comprometer la legalidad de sus acciones al no encontrarse en Buenos Aires para trabajar. “Vive en España, no sé si lo sabe el presidente”, dijo otra fuente que circula por los despachos oficiales.

El candidato que suena en Casa Rosada para reemplazar a Rodolfo Barra

Con la salida de Barra consumada, la mesa chica libertaria ya baraja nombres para suceder al exfuncionario menemista. Tal como adelantó este medio, lo definirá este lunes el presidente.

Ricardo Rojas, el hombre apuntado para reemplazar a Rodolfo Barra

Se trata de Ricardo Manuel Rojas, un abogado de 66 años, que fue Secretario Letrado de la Corte Suprema de Justicia (1986-1993) y fue Juez del Tribunal en lo Criminal n° 18 (1993-2008), cargo que retomó por concurso a partir de 2011 y concluyó en 2020. Se desempeñó como profesor en varias universidades nacionales y también dio conferencias por América y Europa.

Es doctor en Historia Económica (ESEADE) y escribió distintos libros, entre los cuales se destaca “La inflación como delito”.

Rojas conoce a Milei hace más de 10 años y su libro fue recomendado por el propio presidente en varias ocasiones. “El libro explica que la inflación es una estafa, es un delito que no esta tipificado en el Código Penal y debería estarlo”, contaba el por entonces candidato a presidente y diputado en la televisión.