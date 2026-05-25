Javier Milei y sus ministros asisten al Tedeum en la Catedral Metropolitana

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Jorge Macri izó la bandera por el 25 de Mayo y habló del vínculo con Javier Milei: "Estamos muy bien"

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, izó la bandera argentina en Plaza de Mayo, junto a su gabinete, por el 25 de Mayo, en la previa de su presencia en la Catedral Metropolitana por el Tedeum.

Consultado sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, respondió: “Estamos muy bien, estamos trabajando en muchos frentes. Ustedes vieron el acuerdo al que llegamos la semana pasada, que tiene que ver con cómo ir pagando la coparticipación, una deuda que se había generado durante el último año, en un total de acuerdo con el gobierno nacional. Sigue pendiente el reclamo histórico de lo que nos quitó el kirchnerismo. Estamos trabajando bien con otras áreas del gobierno nacional”.

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