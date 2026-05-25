Javier Milei y sus ministros asisten al Tedeum en la Catedral Metropolitana
En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el presidente Javier Milei da el presente este lunes el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
En un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el presidente Javier Milei da el presente este lunes el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires.
La celebración de las fechas patrias en Argentina suele ser un reflejo exacto del termómetro político, y este 25 de mayo no será la excepción. El presidente Javier Milei se convertirá en la figura central de la jornada litúrgica y civil con un objetivo secundario pero urgente: escenificar ante los ojos de la sociedad que la gestión marcha sobre rieles, a pesar de los fuertes cortocircuitos que resquebrajan su círculo de confianza.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, izó la bandera argentina en Plaza de Mayo, junto a su gabinete, por el 25 de Mayo, en la previa de su presencia en la Catedral Metropolitana por el Tedeum.
Consultado sobre su vínculo con el presidente Javier Milei, respondió: “Estamos muy bien, estamos trabajando en muchos frentes. Ustedes vieron el acuerdo al que llegamos la semana pasada, que tiene que ver con cómo ir pagando la coparticipación, una deuda que se había generado durante el último año, en un total de acuerdo con el gobierno nacional. Sigue pendiente el reclamo histórico de lo que nos quitó el kirchnerismo. Estamos trabajando bien con otras áreas del gobierno nacional”.
Las cámaras y las miradas políticas de este 25 de mayo están puestas en los milimétricos movimientos de la comitiva oficial. Cumpliendo con el histórico recorrido de la fecha patria, el presidente Javier Milei salió de la Casa Rosada minutos antes de las 10 horas para asistir al solemne Tedeum interreligioso. A su lado derecho marchó de forma incondicional Karina Milei, ratificando su rol de custodia absoluta del protocolo y la agenda del jefe de Estado.
El presidente Javier Milei, llegó a Balcarce 50 para esperar a sus ministros y caminar juntos a la Catedral Metropolitana e iniciar la misa que será liderada por monseñor Jorge Ignacio García Cuerva.
Victoria Villarruel no estará presente en el acto debido a la negativa de Karina Milei, quien envió las invitaciones al palacio legislativo.
La pretendida armonía protocolar mostrada en la vía pública durará apenas unas horas. Según el cronograma oficial de este feriado patrio, tras la finalización de la homilía en la Catedral Metropolitana, el presidente Javier Milei y sus ministros cruzarán caminando hacia el histórico Cabildo de Buenos Aires. Allí entonarán las estrofas del Himno Nacional Argentino junto a la Fanfarria Militar "Alto Perú" del Regimiento de Granaderos a Caballo.
Sin embargo, el verdadero plato fuerte de la jornada ocurrirá inmediatamente después. A las 12, la comitiva oficial reingresará a Balcarce 50 para dar inicio a una nueva reunión de Gabinete que promete ser un escenario de pases de factura debido al sismo político que sacude las bases del oficialismo.
Fiel a su estilo de comunicación directa y disruptiva a través de las plataformas digitales, el presidente Javier Milei aprovechó las primeras horas de este 25 de mayo para enviar un mensaje de alto impacto estético y político. Mientras la atención pública se centraba en los preparativos del Tedeum en la Catedral Metropolitana y en los rumores de fractura dentro de su círculo íntimo, el líder de La Libertad Avanza (LLA) eligió romper el molde protocolar con una publicación en su cuenta oficial de Instagram.
El posteo consta de milimétrico video animado con piezas de Lego, donde se recrea una narrativa en la que su propia figura emerge con rasgos de un revolucionario del futuro. Con una épica futurista y de ciencia ficción, la animación traza un paralelismo elíptico entre los héroes de la gesta patriótica de 1810 y la autoproclamada "misión histórica" que el libertario asegura estar llevando a cabo en la Argentina actual.
Javier Milei y Victoria Villarruel en la apertura de sesiones ordinarias 2026.
La interna en la cúpula del Poder Ejecutivo continúa encendida. En las vísperas de la tradicional celebración religiosa por la fecha patria, se confirmó que Victoria Villarruel no recibió la invitación formal para asistir al Tedeum en la Catedral Metropolitana, un gesto político que expone la gravedad del quiebre institucional entre el presidente Javier Milei y su compañera de fórmula.
Todos los ministros de la Nación y secretarios de Estado fueron citados temprano en Balcarce 50 para cumplir con el histórico rito de trasladarse a pie y en comitiva conjunta a través de la Plaza de Mayo hasta las escalinatas de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, ubicada a escasos metros.
Allí, el equipo de Gobierno completo se dispondrá a escuchar la tradicional homilía que brindará el arzobispo porteño, monseñor Jorge Ignacio García Cuerva, en una ceremonia donde cada gesto, mirada y saludo entre los funcionarios nacionales será analizado al detalle por el arco político.
Los equipos de protocolo y ceremonial de la Presidencia diseñaron una hoja de ruta estricta para la jornada patria:
Convocatoria en Casa Rosada: Los ministros y secretarios de Estado se concentrarán a las 9.40 en el palacio de Gobierno para realizar el traslado a pie cruzando la Plaza de Mayo hacia la Catedral.
Oración del Tedeum: A partir de las 10, escucharán la invocación interreligiosa liderada por monseñor Jorge Ignacio García Cuerva en el altar mayor.
Tras la finalización del acto interreligioso dentro del templo, las autoridades nacionales continuarán con el itinerario estricto diseñado para la fecha patria:
Homenaje en el Cabildo: La comitiva oficial se movilizará hacia las puertas del histórico Cabildo de Mayo.
Himno Nacional Argentino: Se entonarán las estrofas de la canción patria, la cual será interpretada en vivo por los acordes de la tradicional Fanfarria Militar "Alto Perú".
Regreso a Balcarce 50: Finalizado el despliegue civil y militar en la plaza, los funcionarios retornarán al Palacio de Gobierno.
Gabinete al rojo vivo
sonrisas forzadas
Polémica