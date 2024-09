IMPSA: la Legislatura se encamina a aprobar la cesión de acciones provinciales

Este martes, de no haber inconvenientes de por medio, el Senado le dará sanción definitiva a la cesión de acciones clase C de IMPSA que son propiedad de la provincia (21,2%), en el marco del proceso de privatización que atraviesa la histórica metalúrgica. El último martes, senadores oficialistas intentaron ponerlo en consideración para su tratamiento sobre tablas, pero La Unión Mendocina no aceptó, por lo que todo terminó postergado debido a que se requieren dos tercios de la Cámara alta de la Legislatura.

Desde un principio el peronismo optó por no acompañar la iniciativa, pero la situación particular se dio con el demarchismo. La Unión Mendocina se mostró a favor de colaborar en el proceso de privatización, pero insistía en que la cesión incluyera que la provincia obtuviera US$ 5 millones.

El Gobierno mendocino no usó fondos propios para adquirir las acciones de la compañía durante el proceso de capitalización que se concretó a mediados de 2021, impulsado por el Gobierno del expresidente Alberto Fernández. La Nación destinó U$S 10 millones a través del FONDEP para quedarse con el 63,7% de las acciones de IMPSA, mientras que aportó U$S 5 millones a Mendoza para que el 21,2% del paquete accionario. La empresa había solicitado asistencia del Gobierno nacional a través del ex Ministerio de Desarrollo Productivo, debido a la grave falta de capital de trabajo y el riesgo en la continuidad de sus operaciones, pago de salarios, contribuciones e impuestos, entre otros.

Desde La Unión Mendocina explicaron los motivos detrás de su pedido con la esperanza de cambiar la situación en comisión, No obstante, el despacho del oficialismo fue aprobado días atrás, este lunes será abordado en labor parlamentaria y, en teoría, el martes se trataría en el recinto. En ese escenario, al oficialismo le alcanza con tener mayoría simple. Por ello, tendría garantizada la sanción definitiva.

"Unos sostienen que tienen que mantenerse estatal porque es estratégico y no sé qué y, entonces, todos los contribuyentes deben seguir poniendo dinero", expresó días atrás el gobernador Alfredo Cornejo sobre la postura adoptada del justicialismo. Incluso, en otra ocasión, dijo que el peronismo "sueña con una economía soviética".

En cuanto a La Unión Mendocina, aseguró a modo de chicana que "otros se dicen liberales, pero no autorizan esa privatización". "Creo que la Legislatura va a terminar aprobándolo. Diputados ya aprobó y esperamos que el martes consigamos tener una votación favorable", sumó.

En diálogo con MDZ, la presidente del interbloque de Cambia Mendoza, Natacha Eisenchlas, se refirió a los planteos de La Unión Mendocina. "Cuando alguien pone un condicionamiento incumplible es porque realmente no lo quiere hacer... Ellos están de acuerdo con que no sea más estatal, pero ponen esta condición. Es imposible de cumplir porque no se sabe cuánto sale la acción. Es una empresa con un pasivo US$ 500 millones".

En relación a la idea de que la provincia "recupere" los US$ 5 millones, deslizó: "¿Cómo va a recuperar lo que nunca tuvo? Fue un ANR se dio exclusivamente para capitalizar IMPSA. Desde un principio se sabía que era transitoria la participación. Ahora apareció el comprador y el Estado nacional quiere desprenderse. Mendoza no va a obstaculizar".

"Ellos lo hacen para no votar con el oficialismo. Si saben que Mendoza nunca puso ese dinero. Es extraño que ellos que son liberales y que tienen miembros en el gobierno de Milei pidan esto", señaló.

"Si aparece alguna oferta que le de una X cantidad de dinero al estado provincial, se analizará. pero lo que se priorizará entre las ofertas es cuánto van a capitalizar la empresa. El objetivo del Gobierno provincial es que IMPSA vuelva a ser la empresa que fue. No es un negocio", comentó Eisenchlas.

Privatización de IMPSA

El directorio de IMPSA aprobó la culminación de la primera etapa del proceso de privatización para la venta a través de un concurso público internacional habilitado el pasado lunes 16 de septiembre. Aunque ese proceso es abierto y pueden aparecer oferentes, hay un favorito: la empresa ARC Energy, que había demostrado interés y tuvo inmersa en los números de la empresa en los últimos dos meses.

Esa preferencia tiene peso y es la principal esperanza de los gobiernos de Mendoza y de la Nación para deshacerse de la compañía mendocina. En ese camino se espera la valuación oficial de IMPSA, que está en una posición económica y financiera dramática por falta de recursos, por una deuda de más de U$S 500 millones y hasta por el incumplimiento de contratos.

La preferencia para la compra la tiene la empresa ARC Energy, de origen norteamericano pero con otros aportes de capital. Según aseguran, podría comprometer una inversión inicial de U$S 30 millones para relanzar la empresa. Incluso podría convertirse en proveedora de materiales para las fuerzas armadas de ese país.

IMPSA fue una de las empresas pioneras en el desarrollo de tecnología para la industria energética, principalmente turbinas para centrales hidroeléctricas. Pero también tiene experiencia en la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y también en la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías.