IMPSA: Alfredo Cornejo no reunió los dos tercios en el Senado y se demora la privatización

Este martes, el oficialismo no logró reunir en el Senado los dos tercios necesarios para tratar sobre tablas la cesión de acciones clase C de IMPSA que son propiedad de la provincia (21,2%), en el marco del proceso de privatización que atraviesa la histórica metalúrgica.

Durante la sesión de este martes en la Cámara alta de la Legislatura, el proyecto de ley con media sanción de Diputados -todavía sin despacho de comisión- fue puesto en consideración para su tratamiento sobre tablas, aunque tanto La Unión Mendocina como el peronismo no aceptaron y pospusieron la discusión. El demarchismo insiste en recuperar la inversión de U$S 5 millones.

¿Por qué se habla de posponer? Porque, una vez que el proyecto llegue al recinto, requerirá de mayoría simple para su sanción definitiva. El cornejismo cuenta con mayoría en la Cámara alta, lo cual no dificultaría el camino. Solamente, la aprobación se retrasará un poco más de lo que el Gobierno provincial tenía en mente.

El senador demarchista Valentín González dialogó con MDZ y se refirió a la decisión de su bancada. "Estamos de acuerdo en que la provincia ceda las acciones. Es más, nunca las tendría que haber adquirido... El proyecto fue aprobado en Diputados y las repercusiones del ministro (Víctor Fayad) dejaron dudas. Los U$S 5 millones que la provincia puso, más allá de que vinieron del tesoro nacional, la provincia estaría dispuesta a regalarlos. Nosotros queremos tratar en comisión el proyecto porque consideramos que la empresa, por lo menos, devolverle a la provincia esos U$S 5 millones que se terminaron capitalizando en IMPSA. Hoy nos pidieron un tratamiento exprés, pero nosotros queremos plantea esto en comisión"

El Gobierno mendocino no usó fondos propios para adquirir las acciones de la compañía durante el proceso de capitalización que se concretó a mediados de 2021, impulsado por el Gobierno nacional de Alberto Fernández. La Nación destinó U$S 10 millones a través del FONDEP para quedarse con el 63,7% de las acciones de IMPSA, mientras que aportó U$S 5 millones a Mendoza para que el 21,2% del paquete accionario.

González aseguró que "no es dilatar" porque quieren ceder las acciones. "No queremos que regalar en esos 5 millones de dólares. Son 125 casas del IPV al valor de hoy, 138 móviles policiales equipados. 2 hospitales. ¿En serio vamos a regalar todo?", indicó. Y, a su vez, propuso que "la empresa capitalice los 5 millones de IMPSA y que pague, por ejemplo, los móviles policiales"

"El Estado no puede estar jugando a ser empresario. Hacen con el Estado lo que no harían en sus casas o en sus vidas", sumó el senador, quien contó que, ante lo ocurrido, ya se convocó rápidamente a una reunión de comisión de Hacienda este miércoles.

Días atrás el gobernador Alfredo Cornejo apuntó contra los legisladores de La Unión Mendocina al señalar: "Lo que no entendemos es la posición de los que dicen liberales y pro capitalistas y que apoyan al Gobierno nacional, que está de moda. Exigen que las acciones se vendan por un precio superior al que pagó la provincia los 5 millones de dólares. Esa pretensión es ridícula por donde se la mire y proyecta un problema para quienes estamos involucrados en esta venta porque no sabemos cuál va a ser la oferta y no sabemos cuánto valen esas acciones, porque la empresa tiene una deuda enorme”.

También dijo que en el peronismo "quieren que la empresa siga siendo estatal porque sueñan con una economía soviética sabiendo que eso ha fracasado. Pero los entendemos”.

Privatización de IMPSA

El directorio de IMPSA aprobó la culminación de la primera etapa del proceso de privatización para la venta a través de un concurso público internacional habilitado este lunes 16 de septiembre. Aunque ese proceso es abierto y pueden aparecer oferentes, hay un favorito: la empresa ARC Energy, que había demostrado interés y tuvo inmersa en los números de la empresa en los últimos dos meses.

Esa preferencia tiene peso y es la principal esperanza de los gobiernos de Mendoza y de la Nación para deshacerse de la compañía mendocina. En ese camino se espera la valuación oficial de IMPSA, que está en una posición económica y financiera dramática por falta de recursos, por una deuda de más de U$S 500 millones y hasta por el incumplimiento de contratos.

La preferencia para la compra la tiene la empresa ARC Energy, de origen norteamericano pero con otros aportes de capital. Según aseguran, podría comprometer una inversión inicial de U$S 30 millones para relanzar la empresa. Incluso podría convertirse en proveedora de materiales para las fuerzas armadas de ese país. IMPSA fue una de las empresas pioneras en el desarrollo de tecnología para la industria energética, principalmente turbinas para centrales hidroeléctricas. Pero también tiene experiencia en la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y también en la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías.