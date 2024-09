IMPSA: Alfredo Cornejo criticó a la oposición y dijo que el peronismo "sueña con una economía soviética"

El Gobierno nacional y la provincia de Mendoza avanzan hacia la cesión de sus acciones en la empresa IMPSA. Este viernes, en la Casa de Gobierno, el gobernador Alfredo Cornejo, junto al secretario de Empresas y Sociedades del Estado, Diego Chaher, y el secretario de Coordinación de la Producción, Juan Pazo, brindaron detalles de la situación.

Días atrás la Cámara de Diputados de la Legislatura dio media sanción a la autorización para transferir las acciones Clase C que la Provincia tiene en IMPSA. La autorización se votó afirmativamente por 27 a 17 votos y tuvo fuertes críticas opositoras. En ese sentido, Alfredo Cornejo cargó contra los diputados que presentaron sus reparos. El mandatario provincial dijo que en el peronismo "quieren que la empresa siga siendo estatal porque sueñan con una economía soviética sabiendo que eso ha fracasado. Pero los entendemos”.

Luego, apuntó contra los legisladores de La Unión Mendocina al señalar: "Lo que no entendemos es la posición de los que dicen liberales y pro capitalistas y que apoyan al Gobierno nacional, que está de moda. Exigen que las acciones se vendan por un precio superior al que pagó la provincia los 5 millones de dólares. Esa pretensión es ridícula por donde se la mire y proyecta un problema para quienes estamos involucrados en esta venta porque no sabemos cuál va a ser la oferta y no sabemos cuánto valen esas acciones, porque la empresa tiene una deuda enorme”.

Además, Cornejo afirmó que esa condición puede llevar a que la empresa no consiga compradores. "Exigir en una legislación que las acciones valgan más de lo que se pagó en su momento es directamente poner una condición que puede resultar en que la empresa no encuentre compradores. Nosotros necesitamos que la prioridad del Gobierno provincial y del Gobierno nacional esté perfectamente alineada en este punto, en que la empresa siga en funcionamiento, que tenga nuevos contratos”, sumó.

Al hablar sobre los puestos de trabajo en la empresa, Cornejo señaló que se busca vender patrimonio provincial sin afectar el empleo o los contratos existentes. Es más, afirmó que hizo esta salvedad porque tiene como objetivo que se sostenga la mayor cantidad de empleo, los contratos que ya se tienen y que se logren conseguir nuevos. “Ese es el objetivo en el que estamos alineados el Gobierno provincial y el Gobierno nacional”, afirmó Cornejo.

Privatización de IMPSA

El directorio de IMPSA aprobó la culminación de la primera etapa del proceso de privatización y el próximo lunes sale oficialmente a la venta a través de un concurso público internacional para recibir ofertas. Aunque ese proceso es abierto y pueden aparecer oferentes, hay un favorito: la empresa ARC Energy, que había demostrado interés y tuvo inmersa en los números de la empresa en los últimos dos meses.

Esa preferencia tiene peso y es la principal esperanza de los gobiernos de Mendoza y de la Nación para deshacerse de la compañía mendocina. En ese camino se espera la valuación oficial de IMPSA, que está en una posición económica y financiera dramática por falta de recursos, por una deuda de más de 500 millones de dólares y hasta por el incumplimiento de contratos.

La preferencia para la compra la tiene la empresa ARC Energy, de origen norteamericano pero con otros aportes de capital. Según aseguran, podría comprometer una inversión inicial de 30 millones de dólares para relanzar la empresa. Incluso podría tener un vuelvo para convertirse en proveedora de materiales para las fuerzas armadas de ese país. IMPSA fue una de las empresas pioneras en el desarrollo de tecnología para la industria energética, principalmente turbinas para centrales hidroeléctricas. Pero también tiene experiencia en la construcción de elementos para reactores nucleares, equipos para la industria del petróleo y también en la prestación de servicios de alta exigencia para el mantenimiento de esas tecnologías. IMPSA es la primera empresa privatizada en la era Javier Milei.

Críticas opositoras

En la sesión en Diputados este último miércoles, la peronista Gabriela Lizana (FRLN), afirmó que “IMPSA no es cualquier empresa ni es cualquier situación porque este es un momento crucial para la soberanía energética en nuestro país”. En esa línea, se manifestó en contra del proyecto señalando que “el desarrollo sostenible es usar los recursos actuales sin comprometer la utilización de ellos en el futuro. IMPSA es líder en desarrollo sostenible en el mundo. Es energía, renovación eólica, solar, nuclear, ingeniería hidráulica, y la tenemos nosotros acá en Mendoza, cuando el mundo trata de controlar los recursos estratégicos de los países, nosotros decimos que se encarguen los capitales privados. Si avanzamos podemos perder autonomía energética”.

A su turno, Jimena Cogo (PRO-LUM), adelantó el voto negativo de la bancada y aseveró que “nadie puede negar como mendocinos la importancia de lo que significa IMPSA para cualquiera de nosotros, es una situación compleja que nos toca decidir. Hago referencia a la situación financiera unida a lo político y no tenemos los suficientes informes para poder analizar los balances que dicen que son deficitarios. No tenemos las herramientas para poder decidir”. Aunque “creemos en la privatización”, pidió por una alternativa para que las acciones se vendan a un monto igual o superior al que fueron adquiridas.

El diputado Germán Gómez, que preside el bloque del PJ, manifestó que “es un momento difícil, complejo. No nos dicen el futuro de la empresa. Todos reconocemos el valor estratégico de la empresa pero no nos pueden explicar hacia dónde vamos”, y consideró que si con los trabajos que ha realizado IMPSA en tantos países, por qué hay solo una empresa interesada hoy en la compra de las acciones.