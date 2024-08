La reacción del PD luego de que Facundo Correa Llano reemplazara a Lourdes Arrieta en La Libertad Avanza

Ya no hay más especulaciones. Oficialmente desde este lunes 26, tras una asamblea partidaria de La Libertad Avanza Mendoza- que aún no tiene el sello definitivo- el diputado nacional Facundo Correa Llano será su apoderado, en reemplazo de Lourdes Arrieta, quien fue expulsada tras el escándalo por la visita a los genocidas y las disputas que vinieron como consecuencia en la bancada oficialista en el Congreso. Correa Llano, se desafilió del PD en la Justicia electoral sin comunicarle a la conducción partidaria, sin embargo, desde la centenaria fuerza respetan su decisión y no le harán ningún reproche público porque emigró a un partido que representa al presidente Javier Milei y a "las ideas de la libertad".

En diálogo con MDZ, el presidente del PD, el senador provincial Armando Magistretti sostuvo que: "Correa Llano renunció al partido a través de la Secretaría Electoral y fue ese organismo quien nos informó a nosotros sobre su desafiliación". Es decir que el diputado nacional, a pesar de haber obtenido una banca por su expartido no le comunicó a las autoridades que se desafiliaba, no mandó una nota, ni tuvo un diálogo para informarles que se pasaba a La Libertad Avanza, que aún no tiene el sello definitivo para ser un partido, algo que ahora tendrá como responsabilidad él, ya que es desde este lunes 26 es el apoderado. Su pase, lo contó el 1 de agosto en un posteo en X, donde hizo el anuncio junto a una foto con el presidente de la Cámara de Diputados Martín Menem, apoderado del partido La Libertad Avanza de La Rioja y uno de los armadores a nivel nacional junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Lejos de los enojos y las internas libertarias, Magistretti agregó: "Es cierto que perdemos una banca, de todas maneras Mercedes Llano, es nuestra representante en el bloque de La Libertad Avanza, por lo tanto eso es relativo". En ese sentido, dijo: "A nosotros nos interesa que las ideas de la libertad, que durante tantos años hemos defendido, tengan éxito. Correa Llano se va a un partido en formación que busca eso, que tiene los mismos objetivos y que adhiere a Milei"

Correa Llano junto a Menem, anunciando su pase a La Libertad Avanza

Públicamente, Correa Llano se llamó a silencio desde que contó en X su paso a la Libertad Avanza. No dio explcaciones ni públicas ni privadas. De manera paralela, ya se notaba que iba a ser el reemplazante de Arrieta como representante en Mendoza del Gobierno nacional porque la situación con la diputada nacional iba empeorando, especialmente con Menem. Además, empezó a tender puentes con funcionarios que respondían a Arrieta, como David Litvinchunk, el titular del PAMI local, nombrado por la diputada nacional pero que ahora responde al nuevo representante de LLA en Mendoza.

Antes de su paso, hubo dos situaciones simultáneas: por un lado presentaba proyectos y los hacía públicos, como así también notas de opinión en respaldo a las políticas libertarias. Por otro, se iba ausentando lentamente de las reuniones partidarias hasta no ir más al PD.

Correa Llano tiene un pasado demócrata breve, aunque su apellido suena en el histórico partido. Venía del sector privado, y de trabajar como contador en Irrigación- fue Secretario de Administración y Finanzas durante dos años- en la época de Eduardo Frigerio, el superintendente que renunció en 2011 tras ser suspendido por un jury de enjuiciamiento. Luego, el actual diputado ingresó a la militar al PD y fue asesor de Mercedes Llano mientras la actual diputada nacional ocupó una banca en la Legislatura.

Su nominación a la banca en el Congreso contó con la venia de dos históricos demócratas, Gabriel Llano (padre de Mercedes y exlegislador nacional) y Carlos Balter (quien hizo la alianza con Milei para que usara la estructura del PD en su candidatura como presidente porque no tenía partido propio el actual presidente y actualmente está en el directorio del Banco Nación).

Cuando dio un portazo al PD, de manera sigilosa, algunos referentes demócratas hablaron de una pelea con Balter tras su decisión. Pero nadie salió a blanquear esta situación. Todo lo contrario: primero hubo espera y ahora la decisión de respetar su pase.

Lo que se sabe es que ahora, como le pasó a Arrieta, se viene un tiempo de poder para él: de hecho quienes quieran conservar sus cargos en los organismos nacionales y respondían a la legisladora nacional deberán mostrar su conversión. La previa fue este lunes 26 que varios integrantes del partido en formación como el titular del PAMI que quedó como presidente de la Junta promotora, demostraron que estaban dispuestos a expulsar a Arrieta del partido, a pesar de que ella fue quien los nominó en ese espacio.