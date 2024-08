La debacle de Lourdes Arrieta: la condición para que los cargos que nombró en Mendoza no sean removidos

Hay nerviosismo, muchísima tensión. La diputada nacional Lourdes Arrieta (La Libertad Avanza), tras el escándalo público en el que responsabilizó a sus pares por la visita a genocidas de la dictadura militar al penal de Ezeiza, quedó al borde de la expulsión del bloque oficialista en Diputados. Pero, además, este lunes podrían desplazarla de la conducción del partido en Mendoza que está en formación. Los cargos que nombró en el PAMI, la Anses y en las delegaciones locales del ministerio de Trabajo no serán removidos sólo con una condición: si demuestran que dejan de reportar a la diputada nacional y responden a la Casa Rosada, cuyo representante en Mendoza ya es el diputado Facundo Correa Llano, quien dejó el PD -aún no se desafilia- para ser parte del nuevo partido La Libertad Avanza (que todavía no tiene la personería jurídica).

Por decisión de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, desde febrero de este año Arrieta, una legisladora sin antecedentes en cargos públicos creció exponencialmente en poder. Se convirtió en la "embajadora" de la Casa Rosada en la provincia, con nombramientos en la dirección del PAMI, donde puso al primer director en marzo y lo echó para luego nombrar al actual responsable, el abogado libertario David Litvinchuk); cargos en la Anses que dirige Emilio Agu, nominado por el ministro de Defensa Luis Petri, las delegadas del ministerio de Trabajo y además es la apoderada, por ahora, del partido La Libertad Avanza en Mendoza que aún no obtiene su personería política.

Pero además de su posible expulsión del bloque libertario que se oficializaría este martes 27, Arrieta perderá todo el poder sobre los organismos públicos nacionales. Por eso durante el fin de semana, hubo movimientos en el PAMI. Llamados desde la Casa Rosada a Litvinchuk para que reemplace al coordinador de Políticas Sociales y la Jefatura de Asuntos Jurídicos. La clara consigna fue el reemplazo de las agencias (es decir quienes tienen a su cargo las oficinas del PAMI en los departamentos) que hayan sido ocupadas por dirigentes ligados a Arrieta. La nueva estructura debería estar lista a mediados de septiembre, lo que abre nuevos espacios para gente de otros sectores. Se habla, de hecho, de cambios con gente ligada al gremio UTI, que tiene incidencia en el organismo hace 30 años, y desde Buenos Aires buscan reemplazar.

Para algunos, la gran incógnita es Litvinchuk, aunque son más las voces que afirman, como viene contando MDZ, que el abogado le soltó la mano a la legisladora hace más de tres semanas y estrechó vínculos con Correa Llano, por lo cual ya tiene llegada directa a la Nación. Basta ver sus posteos en X, donde antes abundaban elogios a Arrieta, ahora hay reposteos a noticias en apoyo a Menem, el sindicado por la diputada como responsable de las visitas a los genocidas, y una campaña de afiliación a la Libertad Avanza local.

La invitación del abogado para que la ciudadanía se afilie. X:@Litvinchuk

Arrieta es la apodera de LLA en Mendoza, junto a su hermano Martín, quien es su jefe de asesores, pero eso podría cambiar gracias a una asamblea partidaria que se hará cerca del mediodía de este lunes 26 y que incluso podría desplazarla de la jefatura de la Junta Promotora. La convocatoria a esa asamblea la firmó, entre otros dirigentes, Litvinchuk. La idea de los libertarios es que Correa Llano sea la cara del partido que aún no consigue su personería jurídica, especialmente por los problemas que tuvo en su formación. Hubo avales truchos y denuncias penales por ese motivo y, además, necesitan ahora 4.000 afiliados, algo que aún no consiguen. El partido no tiene personería nacional tampoco, como para intervenir la fuerza en Mendoza porque aún no tiene cinco distritos para poder conformar la estructura para todo el país.

Las dos delegadas del Ministerio de Trabajo, Patricia Decon (Mendoza) y Laura Carrasco Yunes (San Rafael), fueron anunciadas por Arrieta a comienzos de julio. La primera estaría más complicada porque es una abogada que es cercana a la diputada por sus vínculos con la religión evangélica. La segunda, en cambio, responde al partido libertario aunque con buena relación con la legisladora.

En la Anses Mendoza, que está a cargo de Emilio Agu, por ahora no habría cambios. Arrieta nominó hace un mes en la delegación de Lavalle a Betina Torrecilla, Rosana Gaitán en Las Heras y Gino Tissera en la UDAI de Uspallata. Por ahora, quedarían en su lugar.