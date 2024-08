Lo Presti fulminó a Daniel Orozco y lo comparó con Alberto Fernández

El intendente de Las Heras, Francisco Lo Presti, reaccionó luego de la aparición pública de Daniel Orozco, quien se mostró activo en las redes sociales durante el fin de semana. El jefe comunal cuestionó las provocaciones de Daniel Orozco de exhibirse en sus redes como si no hubiese pasado nada a pesar de causas judiciales que lo involucran. En ese sentido, lo comparó con el expresidente, Alberto Fernández.

“Orozco, apoyado en su lugar institucional, utilizó para beneficio propio el cargo de intendente y además hizo una ridiculización de la institución. Haciendo un paralelismo ambos tienen que rendir cuentas a la Justicia por escándalos sexuales. Alberto por los videos que circulan con acompañantes en el despacho de la Casa Rosada y Orozco con su esposa mandando a grabar a empleadas municipales hechos de la intimidad para coaccionar a funcionarios”, aseveró el intendente de Las Heras en alusión a una de las causas por las que se investiga a la pareja de Daniel Orozco, Janina Ortíz.

Janina Ortiz junto a Daniel Orozco.

En ese sentido, Lo Presti afirmó durante una entrevista con Radio Jornada que Alberto Fernández y Orozco “se victimizan del accionar de la Justicia, diciendo que ellos tienen como demostrar que no tienen nada que ver". “Alberto Fernández no puede salir del país por las graves imputaciones que tiene en su contra y lo mismo pasa con Orozco, no puede dejar la provincia por la complicada situación en la que dejó las cuentas del municipio”, adhirió Lo Presti.

“Ambos han representado la decadencia política e institucional más vergonzosa que ha tenido la historia reciente de la democracia”, agregó Francisco Lo Presti y no dudó en cargar duramente contra su predecesor. "Después de que el ex intendente hizo todos estos abusos de poder y esta destrucción institucional, ahora aparece como si viniera de Marte y habla de lo que está bien hacer como si no hubieran pasado las cosas que están probadas por la Justicia”, esgrimió en alusión a la imputación que pesa sobre la espalda de Orozco por peculado y fraude a la administración pública mediante la contratación de la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra. En total, se investiga el destino de $35 millones que se le pagaron a la cooperativa de trabajo Manos a la Obra por un servicio de limpieza que no se habría prestado.