Alerta en el conurbano: un intendente peronista puede renunciar en las próximas horas

“Si un funcionario mediocre como Javier Alonso tiene el tupé de llamarme para apretarme por la inseguridad en mi distrito, la verdad, es no conocer lo que está pasando no sólo en su territorio, sino en toda la Provincia”, expresó el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, quien desde hace varios meses está reclamando que todo el espacio al que representa arme una nueva conducción política.

“El gobernador Axel Kicillof no puede permitir que un funcionario mediocre me llame para apretarme. Yo no lo acepto ni me transformaré en cómplice de sus conductas”, le dijo en exclusivas a MDZ el intendente del norte del conurbano bonaerense.

Sujarchuk forma parte de un selecto grupo de jefes comunales cuya imagen personal y de gestión está por encima de cualquier referente provincial o nacional de su espacio y también mantiene niveles muy superiores a los que expresan Javier Milei o el espacio libertario de su localidad.

Sujarchuk.

La relación entre Sujarchuk y el gobernador nunca fueron las mejores y más de una vez fue el primero en expresar en público lo que muchos consideraban en privado. Tras las PASO del 2021 fue el primero en anunciar públicamente que era imprescindible un cambio profundo en ambos gobiernos, tanto el nacional como el provincial, porque de no ser así iban a perder dramáticamente las elecciones no solo de ese año, sino del 2023.

Sujarchuk estaba en Córdoba mientras CFK en Tribunales

Quizás por su pasado como especialista en campañas y comunicación política, el intendente de Escobar olfatea como pocos el humor social y advierte, nuevamente, que es imprescindible para el pan peronismo kirchnerista una reorganización integral y, al parecer, pretende que ese nuevo encuadre lo haga el propio Kicillof, quien el año pasado también puso en crisis su relación con Máximo Kirchner al sostener que el peronismo debía crear “una nueva canción” para dejar de cantar “esas que se las saben todos”.

Desde hace un tiempo se especula conque Sujarchuk, ausente en las últimas reuniones convocadas por el gobernador o la propia Cristina Fernández de Kirchner está buscando la regeneración de un nuevo espacio político y fue por eso que su mano derecha, Beto Remil, sea el representante personal en las actividades a los que él es convocado personalmente.

Si bien mantiene una buena y directa relación con Máximo Kirchner y Sergio Massa, más de una vez tuvo tensiones por las decisiones políticas del presidente del PJ bonaerense y del ex candidato presidencial. Ese feelling no pudo lograrlo con el gobernador, a quien ahora le reclama públicamente por “el apriete” que le hace el ministro de Seguridad bonaerense.

El primer mensaje subliminal lo realizó tras la elección en Venezuela, en la que se transformó en el primer y único intendente en repudiar el fraude de Nicolás Maduro. ¿Cuál será su próximo paso?