El motivo por el que Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el fiscal Diego Luciani por el intento de magnicidio

Este miércoles sentada como querellante y testigo en el juicio por el intento de magnicidio en su contra, ocurrido el 1 de septiembre de 2022, la expresidenta Cristina Fernández Kirchner fue consultada sobre si detectó antes del ataque "una exacerbación de la violencia política". Su respuesta fue sí y detalló: "Después de la pandemia, los episodios fueron increscendo. Recuerdo, por decir algunos, en la Plaza de Mayo, en Bolsas Portuguesas, en la Casa Rosada, a mi casa, en Juncal, Uruguay. Periódicamente, cada semana o quince días, venía un tráfico, una combi, de la cual bajaban señoras y señores un poco más grandes, ponían marchas militares e insultaban durante un buen rato, después se iban. Bueno, imposible no recordar la destrucción de mi despacho como vicepresidenta, el día en que se discutía el acuerdo con el FMI".

"Lo curioso de ese día es que había una gran manifestación, que estaba obviamente en contra de la firma del acuerdo, que se estaba discutiendo en diputados en ese momento. Ese día se discutía en Diputados, no se discutía en el Senado. Y era de público y notorio, además, la postura nuestra respecto de ratificar ese acuerdo a punto tal de que el presidente de bloque había renunciado para no tener que votar afirmativamente, con lo cual era clara nuestra postura en contra. Sin embargo, los que fueron a manifestar en contra también apedrearon mi despacho, que además fue marcado, está probado que previamente se lanzaron bombas de pintura para identificar claramente porque fueron exactamente las tres ventanas que corresponden al despacho del vicepresidente de la Nación", agregó.

"Lo curioso, si es que se le puede dar ese adjetivo, es que durante 30 minutos apedrearon, destruyeron el despacho y ni la policía de la Ciudad de Buenos Aires ni la Policía Federal intervinieron", resaltó.

Luego enumeró más episodios e hizo especial hincapié en cuestiones vinculadas al fiscal Luciani. "Una mañana, después de aquel histrionismo del fiscal Luciani, que también contribuyó al clima de violencia de una manera que me parece indubitable, porque no fue un alegato en los términos de que prevé los códigos, las costumbres y cómo debe alegar alguien. Fue directamente una actuación plagada de mentiras, de adjetivaciones, ante la falta de pruebas, mentiras, difamaciones, contribuyendo todo a un clima. Me acuerdo que eso fue entre el primero de agosto hasta el 22 de agosto, que fue esa diatriba. Ni siquiera pueden llamarse alegatos. La diatriba del primero al 21 de agosto. Había sido una diatriba parecida a la que me tocó presenciar en esta misma sala, creo que era, entre el 21 de mayo del 2019 y el 24 de junio de ese mismo año. Un mes de esa diatriba no se acuerda nadie, porque, claro, había sido preparada pensando que yo iba a ser la candidata a presidenta de la República Argentina y que me iban a tener sentada ahí, acusándome de corrupción. No a mí, al peronismo, además. Y, por lo tanto, cuando desbaraté ese escenario, nadie se acuerda del Luciani del 19, que fue exactamente igual al Luciani que sí tuvo prime time durante 22 días, que además lo hacía con pantalla partida, de manera tal que él hablaba y estaba a la puerta de mi casa, en sólito, pero a la puerta de mi casa", describió la expresidenta.

"Esto motivó que cuando finalizara fuera gente de la gente que siempre iba y que era cuidada por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires a insultar y agraviar. Esto motivó también la diatriba del fiscal, que las personas que son militantes, simpatizantes, ciudadanos y ciudadanas que no estaban de acuerdo con lo que había pasado, también se convocaran y con mucha mayor cantidad de gente, multitudes, que día a día crecían. Un día me levanto, yo sentía ruidos a la mañana, un sábado, creo que fuese mal no recuerdo, un sábado, sentía como que arrastraban cosas y me levanto y bueno, y estaba acercada por la Policía de la Ciudad de las famosas vallas, también un acto de violencia que sucedió. Ese era el clima que se vivía antes del atentado", recordó.