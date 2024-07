El polémico Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei: IA, reuniones presenciales y proyectos a largo plazo

El Consejo de Asesores Económicos de Javier Milei está compuesto por nueve economistas elegidos por el propio presidente, que no están oficializados y que realizan tareas "a largo plazo" sin pisarse con los ministros de Economía y/o Desregulación. Desde que se conoció este grupo, ya hubo dos bajas y una publicación polémica del libertario por "traición".

"Funciona bien humanamente, no operativamente", es una de las frases que dicen sobre este Consejo, que el jueves estuvo en la mira de todos tras la salida de Teddy Karagozian, empresario textil, que no guardó silencio y expuso sus diferencias con respecto a la suba del dólar -al considerar que el tipo de cambio "está atrasado"- y a la baja del gasto público, que cree que es insuficiente.

MDZ pudo averiguar que lo de Teddy "lo esperaban todos", ya que era el único economista dentro del Consejo que no pensaba como el resto y no se iba a callar. Tras sus declaraciones, que fueron en diálogo con LN+, el Gobierno tomó la decisión de que sea más parte del grupo, que ahora quedó solo integrado por ocho personas. Cabe aclarar que además de Teddy, del Consejo ya se había ido Fausto Spotorno, otro de los economistas que opinó distinto a la bajada de Milei.

En ese sentido, el propio jefe de Estado usó su cuenta de X (exTwitter) para ir contra estos dos economistas: "Origen de la traición, uno traicionó porque quería afanarse información confidencial para hacer más rentable la consultoría. El otro lo hizo después de fracasar en imponer su agenda prebendaria. Hay muchos analistas que son muy ingenuos y/o intelectualmente muy deshonestos", escribió.

Desde su entorno, no entienden por qué decidió postear tal mensaje, aunque admiten que entienden lo de Teddy y les “sorprende" lo de Spotorno (que sería el que se quiso "afanar información confidencial") ya que "se fue en buenos términos del Consejo". Asimismo, algunos admiten esta lógica de que el presidente poco a poco se va quedando con menos amigos, ya que el mismo día que se fue Karagozian, también salió eyectado de la gestión Julio Garro, el subsecretario de Deportes de la Nación.

El posteo de Milei contra Spotorno y Karagozian.

Las tres Q: qué es el Consejo, qué hace y cómo funcionan

Si bien sus integrantes mantienen un perfil bajo y prefieren conservar el hermetismo, este medio pudo reconstruir que el Consejo -liderado por el especialista en Inteligencia Artificial Demian Reidel-, no se ha juntado más de cuatro veces desde que comenzaron a funcionar. Se vieron de manera presencial y fueron elegidos por el propio presidente.

El encargado de convocar las reuniones es Reidel, y la idea es que las reuniones sean "periódicas", aunque no existe una regularidad especial determinada. Según sus integrantes, el Consejo de Asesores Económicos va sobre ruedas: "Estamos muy bien, por eso no contamos nada", explican. Tienen un grupo de WhatsApp, en donde coordinan las reuniones y hablan sobre temas específicos, y todos hablan directamente con Milei.

El proyecto principal en el que están trabajando es sobre inteligencia artificial, aunque es el único que se conoce públicamente, ya que hay otros que aún se mantienen escondidos. La idea con la IA es conseguir que la Argentina sea un polo "para poder realizar inversiones en data centers" ya que eso "podría ser algo super beneficioso para el país porque significaría una entrada grande de capitales". Sin embargo, para ello deben darse una serie de beneficios regulatorios y disponibilidad de energía: "Si se consigue dar forma a eso, podría materializarse en concreto esto", aseguran.

Por otro lado, el objetivo principal de este grupo es "discutir políticas de crecimiento de largo plazo sin interferir con la actividad de ninguno de los ministros actuales". "Por eso tratamos de ser muy cuidadosos al hablar de coyuntura económica, para no pisarnos con Luis Caputo (Economía); de política monetaria, para no cruzarnos con el BCRA y de temas regulatorios, para no interferir con Federico Sturzenegger".

El Consejo también puede ser, en algunos casos, la fuente de consulta de Milei, cuando este le haga preguntas puntuales a alguno de sus miembros, que trabajan Ad-honorem y que tienen más de un negocio empresario o emprendimiento por fuera de esta ayuda al jefe de Estado.

Los integrantes del Consejo son: Demian Reidel (presidente), Alec Oxenford, Eduardo Bastitta Harriet, Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein, Ariel Coremberg y Ramiro Marra.