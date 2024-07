Contundente: Javier Milei echó del Consejo de Asesores Económicos a Teddy Karagozian

El Gobierno echó al empresario textil Teddy Karagozian del Consejo de Asesores Económicos que preside Demian Reidel y que instruye en la materia al presidente Javier Milei.

Así lo informó a través de las redes sociales el vocero presidencial, Manuel Adorni, tras las críticas de Karagozian a la gestión económica a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo. "Demian Reidel, Jefe de Asesores del Presidente del Presidente de la Nación, ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian. Fin", publicó el vocero vía X.

El enojo del Poder Ejecutivo se generó luego de que el empresario textil asegurara que no vislumbra la recuperación económica que vaticina el mandatario y asegurara que no va a suceder.

El martes en diálogo con LN+, el economista y empresario del sector textil dijo que el "gasto privado baja más que el público". "Yo creo, no lo sé, porque los números los tiene el Estado, no yo, pero anecdóticamente te diría que estamos bajando el gasto privado más rápido que lo que está bajando el gasto público. Lo están bajando en cantidad, pero no en proporción y en dólares. Si empezás al revés, ante una crisis te quedas sin dólares. Y cuando un Estado quiebra suceden cosas horribles e inimaginables", lanzó Karagozian sobre el ajuste del Gobierno. Y agregó que, para el, el dólar debería estar por arriba de los $1.500.

El empresario textil, Teddy Karagozian, considera que la divisa norteamericana debería estar por encima de $1.500, reclamó una reforma laboral “en serio” y advirtió que el gasto privado está bajando más que el gasto público

Además, durante la entrevista Katagozian cargó también contra el subsecretario de Prensa y mano derecha de Manuel Adorni, Javier Lanari, por su comentario a favor de la eliminación del control aduanero del etiquetado de productos textiles: "Debería ser más cuidadoso. Hay más de 400 mil personas en la industria textil y el tipo dice que gracias a que eliminaron las etiquetas ahora se va a poder importar libremente".

El posteo que lanzó el subsecretario de Prensa de Gobierno tras la salida de Karagozian.

Esta mañana Adorni fue consultado por el asunto en conferencia de prensa y dijo que se enteró "por las redes" y que "es la opinión de él, la respetamos (...) claramente no coincidimos".

Karagozian conoció a Milei en 2017, cuando, según él, "ambos criticábamos la política del gobierno de Mauricio Macri y ambos sabíamos que se estaban estrellando".

Este miércoles en los pasillos de Casa Rosada se decía que el economista y empresario había dado esas declaraciones en el prime time de la tele porque quería "hacerse echar". "Es el prototipo de empresaurio" fue una de las frases que dijo un funcionario, que estaba en total desacuerdo con la situación.

Este medio se comunicó con el economista Karagozian, pero admitió que por el momento no está dando declaraciones.

Ahora, el Consejo de Asesores Económicos del presidente Milei quedará formado por Demian Reidel, quien se encuentra al frente del grupo; Alec Oxenford, Eduardo Bastitta Harriet, Sebastián Braun, Ramiro Castiñeira, Miguel Boggiano, Julio Goldstein, Ariel Coremberg y Ramiro Marra.