El Gobierno le bajó el tono al ruido de las amenazas iraníes contra Javier Milei

Luego de las distintas versiones de presuntas amenazas hacia la vida del presidente Javier Milei, el vocero presidencial Manuel Adorni negó que el mandatario haya recibido advertencias de ataque. Los ruidos comenzaron a tomar relevancia cuando se vio un incremento en la seguridad del libertario, se dio a conocer el juicio en ausencia y se declaró a Hamás organización terrorista.

El vocero presidencial aseguró que la estrategia de seguridad en torno al presidente "se modifica todos los días" de acuerdo a "la agenda, los movimientos, el tipo de lugar o a la infraestructura de los lugares".

En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni dijo que la protección de Milei "se modifica todos los días" de acuerdo a "la agenda, los movimientos, el tipo de lugar o a la infraestructura de los lugares", desmintiendo las otras versiones.

Poco después, se conoció una editorial publicada esta semana por el diario pro-régimen en Irán, el Tehran Times, con una amenaza al Gobierno por su acercamiento a "la primera línea del escenario anti-Irán de la red sionista internacional" y en la que advierte que el régimen teocrático "le hará lamentar" su enemistad "en el momento adecuado".

"No hubo ninguna amenaza hacia el presidente Milei por parte de ninguna organización terrorista. En tal caso hubo alguna versión que hizo correr algún medio sobre que se había modificado la seguridad del presidente, pero la seguridad se modifica todos los días, de acuerdo a la agenda, a los movimientos, al tipo de lugar o a la infraestructura de los lugares a donde va", indicó el funcionario de la administración mileísta.

Adorni le bajó el tono al asunto de las amenazas de Milei.

Además, insistió con que no hubo "ningún cambio más que los que habitualmente hay" y contó que habló con el jefe de la Casa Militar, Sebastián Ibañez, y "efectivamente no hubo ningún cambio".

Sin embargo, la postura de Adorni no se condice con la información que contó un asesor cercano a Milei el martes pasado, que explicó que había "ruidos" que "van más allá de las amenazas que escribe una persona en un papel desde su casa". Advirtió que por eso se están "tomando recaudos" porque detectaron "amenazas dirigidas al presidente".

La pregunta que le hicieron al vocero surge días después de que la administración libertaria incluyera a Hamas en la lista de organizaciones terroristas, lo que obliga a empresas que tengan negocios con personas relacionadas a reportarlos ante la Unidad de Información Financiera (UIF). La Oficina del presidente sostuvo en un comunicado la semana pasada que "Hamas se ha adjudicado la responsabilidad por las atrocidades durante el ataque perpetrado a Israel el pasado 7 de octubre. Estas se suman a un extenso historial de atentados terroristas en su nombre".

También estos hechos se dan tras el anunció de juicio en ausencia que promocionaron Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, y Mariano Cúneo Libarona, el líder de la cartera de Justicia.

Guillermo Francos, el jefe de Gabinete, explicó esta mañana que escuchó la versión pero que no tiene "una información completa concreta" porque "estas cosas hay que mirarlas con mucho cuidado y no generar incertidumbre". "En este Gobierno tomamos todos los recaudos para que no sucedan cosas que han sucedido en el pasado”, aseguró.