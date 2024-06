Un senador radical fue amenazado y escrachado en su provincia después de votar a favor de la Ley Bases

El senador nacional por Tierra del Fuego Pablo Blanco (UCR) mostró en redes sociales el escrache que sufrió en su provincia después de haber votado a favor de la Ley Bases y responsabilizó al kirchnerismo por estos ataques. "La patria no está en peligro, peligran sus privilegios", escribió el legislador en la red social X.

"No es casualidad que cuando el kirchnersimo no está en el poder vuelvan los escraches perfectamente organizados. Las amenazas y la violencia no conducen a nada. Los que tienen miedo son ellos porque se les acaba la joda", comentó el senador Blanco.

Además, adjuntó una serie de imágenes y videos en la que se ve un grupo reducido de hombres que indican: "Por los pibes de Malvinas, tiro al Blanco", junto con la imagen del senador.

Los carteles también decían "No a la Ley Bases" y señalaban a Blanco y los diputados fueguinos Santiago Pauli de La Libertad Avanza y Héctor Stefani del PRO.

Video de la amenaza que sufrió Pablo Blanco

Blanco fue uno de los 12 senadores radical que votó a favor de la Ley Bases y del Paquete Fiscal en el Senado. En todo momento anticipó que iba a apoyar ambos proyectos en general aunque tenía sus diferencias con algunos artículos, como el séptimo que habilitaba la privatización de empresas públicas.

Sin embargo, con la decisión del oficialismo de quitar Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio y Televisión Argentina (RTA) de eliminar estas tres empresas del anexo de compañías a privatizar, Blanco cerró filas con las tropas libertarias y apoyó el resto de los capítulos.