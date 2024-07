La oposición fija postura sobre el anuncio de Axel Kicillof de crear un "RIGI bonaerense"

En líneas generales, la oposición va a esperar la letra chica del proyecto para la creación del RIGI bonaerense anunciado por el gobernador. Si bien en los bloques opositores ven positivo el cambio de actitud de Kicillof, afirman que el anuncio es en respuesta a la presión para que la provincia adhiera al RIGI . También como consecuencia de la adhesión de Río Negro al regimén de incentivos para grandes inversiones, que podría dejar a la provincia sin la obra más importante de las últimas décadas; la planta de GNL en Bahía Blanca,

Lo hemos manifestado muchas veces con todos los actores involucrados: vamos a seguir trabajando, con mucha seriedad y prudencia, para que se concrete el proyecto de construcción de una planta de GNL en Bahía Blanca.



Antes de la aprobación del RIGI, YPF envió una carta con… pic.twitter.com/nrAUVMeuHL — Axel Kicillof (@Kicillofok) July 15, 2024

Si bien en el bloque de diputados bonaerenses del PRO ven positivo el cambio de actitud de Kicillof, consideran que la provincia debe adherirse al RIGI. Agustín Forcheri, titular del bloque amarillo, dijo irónicamente: "Al fin, el gobernador comprende la importancia de aplicar el RIGI en la Provincia. Le costó varias semanas, pero abrió los ojos"; agregando que por "su capricho ideológico" la provincia esta a punto de perder la inversión más importante de los últimos 40 años.

Forcheri sostuvo que Kicillof debe dar luz verde al proyecto presentado por el PRO para que el RIGI tenga la misma validez que en Río Negro. "Cualquier iniciativa del gobierno debe facilitar la vida a las empresas que quieren invertir en nuestra provincia. Es fundamental quitar trabas para aumentar la producción y garantizar el desarrollo".

Diego Garciarena, presidente del bloque de diputados UCR +Cambio Federal.

Foto: Prensa Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires

Por el lado del radicalismo, en dialogo con MDZ, el Diputado Diego Garciarena presidente del bloque UCR Cambio Federal manifestó que apoyarán todo proyecto que beneficie a la provincia con inversiones. "Vamos a esperar que se envíe el proyecto de ley para ver de qué se trata. Hasta ahora solo tenemos un anuncio de Kicillof", afirmó el jefe de la bancada boina blanca.

En igual sentido respondió a este diario, el diputado Claudio Frangul titular del bloque Acuerdo Cívico (UCR + GEN), señalando que su bloque acompañará todos los proyectos que generen empleos, inversiones, valor agregado y cuiden el medio ambiente. El diputado, referenciado en Facundo Manes, añadio "Estamos discutiendo sobre un título lanzado por el gobernador. Tenemos que ver la letra chica cuando llegue a la Legislatura"

Por su parte, Carlos Curestis titular del bloque La Libertad Avanza en el senado bonaerense, expresó que no apoyarán el proyecto. "El gobernador siempre está creando cosas nuevas para recaudar dinero y no entiende que debe sumarse al RIGI". El senador libertario “puro” criticó que Kicillof, por su ideología política, no haya acompañado al Pacto de Mayo perjudicando a la provincia al no sumarse a un proyecto que va a beneficiar a los bonaerenses.

El diputado Guillermo Castello, del unibloque "Libre", respondió al gobernador por un tweet, calificando de "vergüenza" que culpe a la Legislatura por no adherir al regimén de incentivos fiscales a las grandes inversiones, y acusó a Kicillof de no permitir el tratamiento de su proyecto para que la provincia adhiera al RIGI.

Y en cuanto al anuncio del gobernador señaló que el RIDI (Regimén de Incentivo de Inversiones) es “un RIGI trucho”. Por lo que le pidió a Kicillof que deje "los inventos raros" y se adhiera al RIGI, agregando “Nada que haga alguien que detesta la ‘Seguridad Jurídica’ y las grandes inversiones, puede funcionar”

A todo esto Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero -Uno de los tres jefes comunales del PRO que presento un proyecto de adhesión de un municipio al RIGI- en declaraciones a MDZ destacó que Kicillof llega "tarde" con el anuncio y que lo hace por "presiones" para que la planta de GNL no se traslade a Río Negro.

“Necesitamos más inversión para que haya más trabajo, y hasta ahora el gobernador ha mirado para otro lado. Con este proyecto lamentablemente llega tarde, y es evidente que lo hace por las presiones que viene recibiendo para no perder la inversión de la planta de GNL en Bahía Blanca. El gobierno provincial de Río Negro movió mucho más rápido y ganó ventaja. Cuando no estás convencido de algo, las cosas no salen bien”, sostuvo Valenzuela

Sobre que postura tomara el bloque libertario "dialoguista" en la Cámara Baja -cuestionado por la vicepresidente Victoria Villarruel por ser serviles a Kicillof y a La Cámpora- al anuncio del gobernador, ninguno de los nueve diputados que integran el bloque respondió al llamado de MDZ. Por lo que no se descarta que el gobernador, como viene ocurriendo desde que asumieron, cuente con el apoyo de los libertarios "dialoguistas" o "libertarios massistas", como se los llama en la Legislatura.

La respuesta del gobierno nacional al RIGI paralelo de Kicillof.

El encargado de responder por el lado del gobierno nacional al anuncio que hizo el gobernador Axel Kicillof, de crear un RIGI bonaerense, fue el vocero presidencial Manuel Adorni, que deseándole “suerte” por la iniciativa cruzó duramente al mandatario provincial.

"Hay que entender que ese sistema se hace por personajes como Kicillof, que prometen o hacen pensar que en el futuro el Estado pueda avanzar sobre la propiedad privada”, afirmo el vocero presidencial que sin dejar de apuntar contra el gobernador bonaerense disparo “Si cree que tiene que ir por un mecanismo paralelo que lo haga, le deseamos mucha suerte"