La oposición presiona a Axel Kicillof para que la provincia de Buenos Aires adhiera al RIGI

Tras la aprobación y promulgación de la Ley de Bases, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, uno de sus más fuertes detractores, quedó en una encrucijada por su sesgo ideológico y militante.

Si la provincia de Buenos Aires no adhiere al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), se vería afectada la obra de la planta de Gas Natural Licuado (G.N.L) en Bahía Blanca, que podría instalarse en Río Negro; además de que no llegarían otras grandes inversiones a la provincia. Desde la gobernación bonaerense estarían buscando una salida "elegante" para no perder una inversión de más de 40 mil millones de dólares.

La oposición movió las primeras fichas para meterle presión a Kicillof. Al menos tres intendentes del PRO enviaron a los Concejos Deliberantes de sus municipios proyectos de ordenanza de adhesión al programa que establece beneficios impositivos para grandes inversiones. En la Legislatura provincial, los bloques opositores, el PRO en el Senado y en diputados dos de los bloques libertarios más el bullrichismo, presentaron proyectos de ley y declaratorios para que la provincia adhiera al RIGI.

El primer proyecto de ley para la adhesión de provincia de Buenos Aires al RIGI fue presentado por el diputado Guillermo Castello del unibloque Libre. El legislador libertario, en diálogo con MDZ, manifestó: "Kicillof es un irresponsable porque antepone sus taras ideológicas y su mezquindad política al bienestar y futuro de 17 millones de bonaerenses. Con su negativa de adherir al RIGI, está poniendo en riesgo la inversión más importante de la historia de la Provincia de Buenos Aires".

Con la mira puesta en el gobernador, dijo: "¡Es un incoherente! Mientras en Pilar convocaba a defender la industria y el trabajo, espanta las inversiones privadas que son el único instrumento que puede hacer realidad la creación de nuevas industrias y generar más y mejores empleos".

Acusando a Kicillof de "anticapitalista", afirmó: "No cree en la actividad privada, solo en un Estado elefantiásico y soviético centralizado controlado desde su escritorio. Así no van a venir inversiones a la Provincia y lo único que van a crecer son las villas, la miseria y la marginalidad", finalizó el legislador libertario.

En el Senado, el proyecto, firmado por todo el bloque amarillo, lo presentó el senador Alex Campbell, quien sostuvo que "es imprescindible que la Provincia de Buenos Aires adhiera al RIGI", argumentando que es la única forma de que las inversiones vengan a la provincia. "De lo contrario, las inversiones buscarán ir a otras provincias que ofrezcan mejores condiciones y mayor seguridad y estabilidad jurídica", sostuvo.

El legislador del PRO le pidió a Kicillof que deje de lado su enfrentamiento con el Gobierno nacional y ponga los intereses de la provincia por encima de su sesgo ideológico, agregando: "Es fundamental adherir al RIGI porque es condición necesaria para que la planta de GNL se instale en el Puerto de Bahía Blanca. Ese proyecto de inversión va a generar un impacto económico enorme en toda la región y va a significar la creación de miles de puestos de trabajo".

Es imprescindible que la Provincia de Buenos Aires adhiera al RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones) para poder calificar como destino de grandes inversiones que tienen el potencial de generar desarrollo, crecimiento y empleo para los bonaerenses. De lo contrario… pic.twitter.com/GKJXHeo4sO — Alex Campbell (@AlexCampbellOK) July 12, 2024

Por su parte, el diputado del bloque de la Libertad Avanza, Agustín Romo, presentó junto a sus pares del bloque PRO Libertad un proyecto de declaración para que la Cámara Baja declare "la imperiosa necesidad de que el Poder Ejecutivo Provincial adhiera al RIGI", sosteniendo que "la negativa y/o demora generará la pérdida inevitable de inversiones en el rubro de hidrocarburos tal cual lo expresó el presidente de YPF".

Intendentes del PRO presentan proyectos de ordenanza municipal para adherir al RIGI

El primer intendente del país que presentó un proyecto de ordenanza para que un municipio se adhiera a la Ley Nacional N° 27.742 fue el jefe comunal de San Isidro, Ramón Lanús. Al enviar el proyecto de adhesión al RIGI al Consejo Deliberante sanisidrense, sostuvo: "Argentina y la provincia de Buenos Aires necesitan de la inversión privada y la seguridad jurídica, por eso acabamos de enviar un proyecto de ordenanza para que San Isidro adhiera al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones(RIGI)".

Apuntando contra el gobernador bonaerense, Ramón Lanús afirmó: "Ojalá la Provincia también se sume".

Diego Valenzuela , intendente de Tres de Febrero, también envió al Consejo Deliberante de su municipio un proyecto de adhesión al programa que promueve incentivos a las grandes inversiones. El jefe comunal sostuvo que en su distrito existe "un RIGI municipal" que da beneficios impositivos a quienes invierten en Tres de Febrero, añadiendo: "Con este proyecto de ordenanza estamos diciendo que haremos todos los esfuerzos desde la normativa municipal para acompañar si es que viniera una inversión a instalarse al distrito".

"Le estamos pidiendo a la provincia que también adhiera o arme un RIGI provincial. Hasta ahora hemos visto al gobernador remolón en este tema", dijo Valenzuela.

En tanto, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, hasta ahora el último jefe comunal amarillo que presentó un proyecto de adhesión al RIGI, destacó que "son las inversiones privadas las que impulsan al país y a la provincia".

"Por eso, a través de este proyecto reafirmamos una vez más el compromiso del Estado de incentivar y acompañar a las inversiones con seguridad jurídica", sostuvo el jefe comunal juninense, uno de los vicepresidentes del PRO bonaerense.

La posición del Gobierno bonaerense

Kicillof expresó repetidamente su rechazo a la Ley de Bases y al RIGI. Sin embargo, la disputa con Río Negro por la planta de GNL complicó su postura. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, fue el primer mandatario en avanzar con el RIGI, enviando el proyecto de adhesión a la Legislatura provincial, obteniendo rápidamente su aprobación.

Mientras la normativa espera su reglamentación final, el Ejecutivo bonaerense busca soluciones "elegantes" para que Kicillof mantenga su postura anti-RIGI sin perder la significativa inversión para la provincia. Un alto funcionario del Gobierno bonaerense comentó a MDZ que, siendo el RIGI un régimen nacional, no requiere la adhesión de las provincias: "Una vez reglamentado, será vigente en todas las provincias", indicando que los proyectos de la oposición son "simbólicos". Por lo que todo hace indicar que la salida "elegante" que busca el gobernador va en ese sentido.