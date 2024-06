Lourdes Arrieta evitó hablar de los avales truchos y se acerca al gobierno de Cornejo

La diputada nacional Lourdes Arrieta aseguró que tiene muy buen vínculo con el gobernador Alfredo Cornejo y la vicegobernadora Hebe Casado. Además, resaltó la buena relación con el resto de los legisladores de Mendoza. “Con Alfredo Cornejo el vínculo es bueno. Por el momento, está cada uno con su agenda y seguramente en algún momento nos reuniremos a charlar, a conversar. Lo hemos hecho con Hebe y seguramente así será con el gobernador”, aseguró la libertaria en el estudio de MDZ Radio FM 105.5. De lo que no quiso hablar fue de los avales truchos que presentaron ante la Justicia Federal para conseguir el sello partidario.

Cuando se le preguntó sobre ese tema, se excusó en la inexperiencia política de las personas que la rodean y la mala fe de algunos que se acercan a su entorno. La diputada nacional apuesta a dar el tema por cerrado luego de haberse reunido con el diputado provincial Enrique Thomas, uno de los supuestos firmantes que amenazó con ir a la Justicia pero terminó "perdonando" a los hermanos Arrieta aduciendo que fue un error involuntario en el que los hicieron incurrir. En realidad, ese "error" es un delito que Thomas finalmente decidió no denunciar. Probablemente ese cambio de posición tenga que ver con el acercamiento que existe a nivel nacional entre el PRO y La Libertad Avanza.

Este acercamiento refuerza las especulaciones de una posible alianza entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza en las elecciones de medio término. Una línea diferente a la que planteó públicamente la otra diputada libertaria mendocina, Mercedes Llano, que comparó al radicalismo con el kirchnerismo por los votos que les brindó la UCR al PJ para alcanzar la media sanción de una nueva fórmula de actualización jubilatoria.

Lourdes Arrieta también habló de su encuentro con Hebe Casado. “En este momento bien, vamos por el camino de armar el partido de La Libertad Avanza. Dentro de todos tengo un buen vínculo con los sectores. Todos sumamos a la construcción de Mendoza, para que a Mendoza le vaya bien y con Hebe nos reunimos con el flamante director de PAMI para tratar la posibilidad de que la agencia de PAMI de Villa Atuel pase a funcionar en el hospital público de la zona”, explicó.

Con respecto a la polémica de la PAMI por la salida de Carlos Soloa Vacas y el nombramiento de David Litvinchuck, Arrieta aseguró que por el momento están en proceso de investigación. “Por el momento guardamos silencio hasta que no esté ordenado y no haya un informe. No podemos dañar la imagen de PAMI. Queremos defender el proyecto del presidente. Los que no quieren alinearse a las ideas de Javier Milei, no brindan la confianza para poder llevar el proyecto”, dijo la libertaria.

Hebe Casado y Lourdes Arrieta. (X @Hebecasado)

El partido

De cara a las elecciones del año que viene, La Libertad Avanza con Karina Milei a la cabeza comenzó el armado del partido en todas las provincias. En Mendoza hubo un gran revuelo por avales falsos y denuncias públicas que no llegaron a la Justicia. “La LLA es el partido del presidente, es una herramienta grande, es un peso importante que hay que cuidarlo. Queremos terminar el armado partidario, consolidarnos con los equipos técnicos y capacitarnos”, explicó Lourdes Arrieta.

Lourdes Arrieta en el estudio de MDZ Radio (MDZ)

“Tengo una buena relación con Karina Milei y los Menem han confiado en los jóvenes que venimos de afuera de la política. Han buscado embarrarnos de todas las maneras, pero ellos creen en los jóvenes, confían en que vamos a poder impulsar estas ideas de la libertad. Nos encomendaron el armado partidario, pero no somos ni más ni menos que otros dirigentes”, añadió.

Además, rescató su inexperiencia en la política. “Estamos haciendo un curso intensivo de política todos los que estamos en la Libertad Avanza, toda gente de bien que no conocemos las mañas de la política, de casta. Arrancamos hace 8 meses cuando no sabía nada de política pero estaba convencida de que tenía que participar y dejar de criticar y ver que se puede hacer”, explicó.

Las elecciones del año que viene

“Queremos llenar la Legislatura y los Concejos Deliberantes con personas que no vengan de la política. Gracias a Dios, una vecina de Las Heras llegó al Congreso. Quiero animar a todos”, dijo Lourdes Arrieta sobre las elecciones del año que viene.

“Empezamos la campaña de La Libertad Avanza y la gente se acerca a apoyar y a afiliarse. Tenemos un muy buen apoyo pese a la medida de shock que tomó el presidente en diciembre. Bajó la inflación, hay optimismo, esperanza de que todo cambie para bien. Creo que el apoyo a Javier Milei va a ser muy bueno”, cerró en los estudios de MDZ Radio.

Mirá la entrevista completa con Lourdes Arrieta