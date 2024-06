El kirchnerismo denunció a Patricia Bullrich por la represión en el Congreso: "Es una miserable"

A la espera de la movilización en Plaza de Mayo, el kirchnerismo presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por la represión de la semana pasada en el Congreso durante el debate de la Ley Bases. "La intención de la ministra Bullrich, que es una miserable, es sembrar la pánico en la sociedad", dijo el diputado Leopoldo Moreau.

La denuncia también alcanza al secretario de Seguridad de la Nación, Vicente Mario Ventura Barreiro y el prefecto General, Guillermo Giménez Pérez. Lo que se vivió la semana pasada es una demostración de que al presidente Javier Milei y a la ministra Bullrich no les importa la división de poderes", indicó el jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, en una conferencia de prensa en el tercer piso del Palacio Legislativo.

En la conferencia de prensa participaron los distintos sectores de UP para respaldar la denuncia a los funcionarios del Gobierno. Y también aprovecharon para convocar a la marcha por la liberación de las 16 personas que siguen detenidas después de los incidentes del miércoles en el Senado.

En el escrito que presentaron a la Justicia recayó en el juzgado de Ariel Lijo, el postulante del gobierno para la Corte Suprema. Se trata de un documento caliente en el despacho del magistrado porque para llegar al máximo tribunal va a necesitar que el peronismo en el Senado ceda los votos, ya que se necesita la aprobación de los dos tercios de la Cámara alta.

La denuncia recayó en el juzgado de Ariel Lijo.

En el escrito, los diputados de Unión por la Patria solicitan: que se abra una investigación y se dispongan las medidas necesarias por los delitos de apremios ilegales, vejaciones, tormentos (art. 144 bis y ter del CP), lesiones graves (art. 90 del CP), abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (arts. 248 y siguientes del CP), sin perjuicio de la calificación legal que los referidos sucesos pudieran merecer a criterio de esa autoridad judicial.

"Quisimos saber quién era el jefe del operativo y un oficial nos tiró gas en la cara", relató la diputada por Tierra del Fuego Carolina Yutrovic (UP). "Nos quedamos ciegos, sin poder respirar. Al mismo tiempo nos empujaron con los escudos" agregó y remarcó que "esto fue planeado". "Cuando nos vieron, la ministra Bullrich dio la orden", afirmó.

Carlos Castagento, otro de los diputados de UP que sufrió los efectos del gas pimienta, comentó: "Todavía estoy con cremas y gotas porque siento la cara caliente. Se me nubla la vista de un ojo. "No podemos entender esta manera de hacer política. No somos ni terroristas, ni queremos hacer un golpe de Estado".

"El accionar de las fuerzas federales de seguridad comandadas por la ministra Patricia Bullrich no respetan en lo más mínimo los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, ni los tratados de jerarquía constitucional, ni tratados aprobados por el Congreso de la Nación, y tampoco las inmunidades constitucionales de los diputados y diputadas de la Nación", señalaron en un comunicado.