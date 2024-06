La decisión del Gobierno de Javier Milei en medio del conflicto con Chile por los paneles solares

Tanto Argentina como Chile le ponen paños fríos al conflicto que comenzó tras la inauguración del "Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1" que se encuentra en la Patagonia argentina, justo en la frontera que divide a ambos países, y que tiene paneles solares que ocupan tres metros del territorio chileno. El presidente Gabriel Boric hizo saltar las alarmas diplomáticas cuando advirtió: "O los sacan ellos o los sacamos nosotros". Desde el Gobierno de Javier Milei aclaran que este lunes viaja una delegación hacia el lugar y que "mañana arrancan a sacarlos".

El 29 de abril de este año, la Armada Argentina inauguró la base militar y, "por error", ubicó paneles solares utilizados para dar electricidad sobre tres metros del territorio chileno, lo que no generó simpatía en el país vecino.

Boric informó la semana pasada que conversó con Milei por la polémica y le pidió que "esto se resuelva en el más breve plazo posible". "Tomamos conocimiento hace un tiempo que Argentina al instalar una base militar en la región de la Patagonia, colocó unos paneles solares en territorio chileno. Recibimos unas disculpas por parte de la Cancillería argentina, pero me gustaría manifestarles de manera muy clara que con las fronteras no es algo con lo que se pueda tener ambigüedades y que es un principio básico del respeto entre países. Por lo tanto, deben retirar esos paneles solares a la brevedad o lo vamos a hacer nosotros”, aseguró el mandatario de izquierda.

En ese sentido, MDZ se comunicó con Cancilleria chilena para saber cómo fue el entretelón de esas charlas y por qué había tanta prisa de que sacarán los paneles. "El viernes dimos a conocer que recibimos una nota por escrito donde se señalaba que se trataba de un error, efectivamente los paneles serían retirados en el verano por condiciones climáticas", explicaron desde Chile, para referirse al plazo lejano que les había puesto el Gobierno de Milei.

Es decir, la primera acción que tuvo Argentina fue confirmar que sacarían los paneles en el verano, "de manera inmediata cuando las condiciones meteorológicas lo permitan".

El Gobierno chileno realizó un ultimátum pero no busca tensiones la relación con Argentina, solo defender sus fronteras.

Sin embargo, desde Chile agregan que este lunes recibieron "otra comunicación a través de nuestra embajada en Argentina en donde se señala que los paneles serán retirados en los próximos días".

"El Gobierno argentino pasó de decir que lo sacarían en el verano a que los sacarán en los próximos días", sumaron desde Chile, aunque le bajaron el tono a la situación porque "Boric dijo que nuestra relación con Argentina es normal, una importante relación para ambos países por al frontera que compartimos y por los vínculos históricos". El mandatario también explicó que "es valioso mantener esa relación y no hacer escaladas de declaraciones ni tratar de ponernos creativos respecto a esto" ya que el objetivo no tiene nada que ver con dañar las relaciones: "Yo no pretendo que escalemos una tensión entre las relaciones apropósito de esto, en la medida que se solucione a la brevedad".

A pesar de ello, el presidente chileno no dejó lugar a dudas y aclaró que "si Argentina no los retira, los vamos a retirar nosotros" porque "en definitiva nos vamos a hacer cargo de la situación que está ocurriendo en nuestra territorio". "Además, no implica un problema bilateral con Argentina porque el mismo gobierno reconoció al menos el viernes en esta nota escrita que enviaron que se trataba de un error", aseguran desde Cancillería chilena.

Por su parte, tanto el Ministerio de Defensa como la Cancillería argentina coincidieron que se trató de un error reconocido y que los paneles "solo están ocupando tres metros". "La embajada en Chile mandó una nota a los chilenos hace como tres días admitiendo el error y diciendo que se iba a proceder a levantar los paneles de manera inmediata cuando las condiciones meteorológicas lo permitan".

Asimismo, se confirmó que mañana martes arrancarán a retirarlos, porque este lunes viajó una delegación para ocuparse del asunto que no se hizo antes "por mal clima" y "esto Chile ya lo sabía".

La base de la Armada argentina está en un lugar clave y estratégico, porque se encuentra en la boca oriental del Estrecho de Magallanes. La Dirección de Fronteras y Límites de la Cancillería chilena pudo corroborar que se traspasaron alrededor de tres metros del territorio chileno, y es por ello que este país elevó la voz, frente a la Argentina que primero prometió retirarlos recién cuando inicie el verano.

La portavoz chilena, Camila Vallejo, aseguró que “hay una explicación legítima” de Argentina sobre que fue un error el traspasarse tres metros, “a nuestro modo de ver preocupante y necesitamos restablecer los límites que nos hemos dado en la frontera”. “Los temas de soberanía territorial son delicados y por lo tanto, independientemente de la excusa, uno esperaría que este error se repare a la brevedad”, dijo en diálogo con CNN Chile. Además, aclaró que "esperar hasta el verano es mucho tiempo".