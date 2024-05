Walter Bento prendió el ventilador y sugirió otros casos de sobornos en la Justicia

A medida que pasan los meses el exjuez Walter Bento comienza a notarse acorralado y siembra dudas sobre la objetividad e idoneidad del tribunal que lo juzga. Lo que al principio eran críticas por la arbitrariedad con la que el juez instructor Eduardo Puigdéngolas y el fiscal Dante Vega habían ponderado las pruebas, ya se han convertido directamente en denuncias contra el fiscal Fernando Alcaraz y otros actores de Tribunales Federales. El acusado declaró este viernes y se dedicó a embarrar la cancha afirmando que Vega arma causas en connivencia con Alcaraz y otros personajes como el informante policial Diego Stuto y el comisario Marcelo Rivera. Y no se quedó ahí.

Haciendo gala del concepto futbolístico de que no hay mejor defensa que un buen ataque, en lugar de concentrarse en las acusaciones y pruebas que existen en su contra, se dedicó a minar la credibilidad de los fiscales e incluso del tribunal. A tal punto que el Ministerio Público prefirió no hacer preguntas para no darle al exmagistrado la oportunidad de desviar el foco de atención de la causa. Pero no hay dudas de que los dichos de Bento comienzan a incomodar a políticos, empresarios y funcionarios judiciales.

A la hora de aclarar las irregularidades que se ventilan del funcionamiento de su juzgado, que incluyen audiencias sospechosas con personas detenidas que no quedan registradas o decisiones proyectadas de forma anónima, el exmagistrado sólo se limita a reafirmar que todo lo dispuesto estuvo conforme a derecho y lo volvería a firmar. Pero, además de ello, el acusado pretende invertir los roles y se pone en lugar de acusador, denunciando a la prensa, dirigentes y funcionarios judiciales.

"Existen conexiones entre los fiscales Dante Vega, Fernando Alcaraz y el informante policial Diego Stuto", lanzó hoy acusando a esas tres personas de operar en la Justicia armando causas con complicidad del comisario Marcelo Rivera. "¿Qué relación tiene Stuto con el fiscal Fernando Alcaraz? ¿Y con Vega? ¿Y con Rivera? ¿No existirá una vinculación entre el hecho de que el inmueble que originalmente la familia Rodríguez Núñez evaluó entregar como coima haya pasado a manos luego de Stuto y que el fiscal Alcaraz en base a ello dictaminara a favor de Rodríguez Núñez para obtener la domiciliaria por hemorroides?", aseveró el exjuez acusando a Alcaraz de hacer lo mismo por lo que Walter Bento se encuentra imputado.

El exjuez Walter Bento.

Las declaraciones testimoniales de Walter Bento no hacen más que oscurecer aún más la manchada imagen de la Justicia Federal de Mendoza. Implícitamente reconoce la posibilidad de que haya funcionarios que cobran coimas a cambio de actuaciones judiciales, delito por el cual él mismo está imputado. "Todo esto dinamita la confianza en la Justicia. Se arman causas y ocultan a funcionarios oscuros", aseveró Bento.

Pero no fue solamente Fernando Alcaraz el que quedó salpicado por el efecto del ventilador. Bento ya ha responsabilizado en el pasado a dirigentes políticos por su destitución y ahora trató de dejar pegados a sus propios colegas. Hasta llegó a insinuar que las tres integrantes del tribunal oral ocupan ese lugar porque ya acordaron condenarlo. En ese sentido intentó reflotar nuevamente cuestionamientos a la integración del tribunal.

Poco a poco Bento comienza a dar la imagen del león herido que lanza zarpazos sin destino. Llegó a deslizar incluso que hay magistrados y fiscales que protegen a poderosos empresarios. Específicamente, hizo lectura de declaraciones que Daniel "Rengo" Aguilera hizo hace seis años en el marco de la causa en la que lo condenaron por narcotráfico. "En 2018 no dijo que lo habían abordado en un café para pedirle dinero ni que lo abordó un desconocido en el penal. Eso lo dijo tres años después aprovechando esta causa", sostuvo Bento en referencia a los aprietes que habría recibido el "Rengo" para pagar entre 150 mil y 250 mil dólares a Diego Aliaga y Jaime Alba para evitar que Bento lo enviara a prisión. "Aguilera declaró en su causa y dijo que había algo que lo incomodaba. Algo que 'no logro entender'. 'En la denuncia anónima que me mencionaba aparecen otras 18 personas nombradas y están Daniel Vila y su hijo, en ese momento era presidente de Independiente Rivadavia'. Entonces se pregunta cuál es la diferencia entre Daniel Aguilera y Daniel Vila y por qué solo él es investigado. '¿Tiene algún tipo de arreglo en este tribunal o a los poderosos no se los investiga?'", leyó Bento con la declaración de Aguilera en la mano.

Ayer Daniel Aguilera había recordado que la causa en su contra nació con una denuncia anónima presentada en Buenos Aires en la que se mencionaban 20 nombres pero solo él fue investigado. Sin querer queriendo, Bento se encargó de que se sepa que otro de los nombres mencionados era el del empresario mendocino.

Los mellizos de Amado Boudou

Por otra parte, Walter Bento intentó justificar las decisiones que adoptó y que beneficiaron a personas que estaban siendo investigadas en su juzgado. Sobre todo en esos casos en los que se sospecha que habría cobrado dinero a cambio de dictar prisiones domiciliarias, falta de mérito o cambios de carátula.

En ese sentido, dijo que todo lo que resolvió estuvo conforme a derecho y citó un ejemplo llamativo para sostener su argumento. "Hace un tiempo leí un caso de un exfuncionario condenado al que le concedieron prisión domiciliaria por tener mellizos. Escuché mucha gente criticar. Cuando uno analiza lo que sale en los medios debe haber pensado que se lo dieron porque era fulano de tal. Pero nadie sabe lo que es criar mellizos. Es muy difícil y sobre todo cuando las situaciones son complejas", destacó Bento a quien le cuestionan haber dado ese beneficio a personas con hemorroides o con familiares discapacitados. Lo curioso es que el ejemplo que eligió Bento hace referencia al exvicepresidente y exministro de Economía, Amado Boudou, padre de mellizos que en 2021 evitó que le revoquen la prisión domiciliaria por esa situación.