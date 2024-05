La figura espectral que volvió a sobrevolar en la audiencia de la causa Bento

Una vez más, el fantasma de Diego Aliaga volvió a colarse en las audiencias del juicio oral que tiene como principal imputado a Walter Bento. Según un testigo, en el marco de una causa de contrabando la familia de José Rodríguez Nuñez, por entonces detenido, le pidió al testigo que le mostrara una vivienda a Aliaga como posible forma de pago para que José recuperara la libertad. Lo que sorprendió es que al identificar la vivienda se confirmó que se trata del mismo domicilio en el que vivió el informante Diego Stuto, que también pasó como testigo en la causa y complicó a los supuestos integrantes de la asociación ilícita.

Lo que no quedó claro es cómo sabía la defensa de Walter Bento que se trataba del mismo domicilio. El abogado de Bento, Felipe Salvarezza, ya tenía una imagen de la fachada de la casa de Stuto lista para ser exhibida al testigo. Si bien en un primer vistazo negó que fuese la misma, al identificar en Google Earth la casa que le mostró a Diego Aliaga quedó confirmada que era la misma vivienda.

En esa casa Stuto grabó al abogado imputado como organizador de la asociación ilícita, Jaime Alba. Según Stuto, Alba le pedía que lo ayude a borrar un audio que comprometía a Walter Bento en un teléfono celular y estaba dispuesto a pagar dinero a cambio de ese favor. La duda que quedó en el aire es por qué Stuto se mudó a la vivienda que la familia de Rodríguez Núñez habría ofrecido a Aliaga como forma de pago a cambio de su libertad.

La familia de Rodríguez Núñez fue abordada por Aliaga en más de una oportunidad y pidió dinero o propiedades a cambio de la libertad del detenido. Según narró el testigo Marcelo Globano, Diego Aliaga dijo que para lograr el beneficio tenían que cambiar de abogado y pagar cierta cantidad de dinero luego de que Rodríguez Núñez saliera de prisión.

"Dijo que se pagaba cuando José estuviese en su casa. Era con dinero, propiedades. Tuve que ir a mostrar una propiedad en Guaymallén. Me pidieron que se la mostrara. Me lo pidió la esposa de José. En la calle Damián Hudson. Una casa que estaba desocupada. No sé qué pasó con esa propiedad", explicó. Según el testigo, Aliaga le pedía al hermano del imputado una cifra de 150 mil dólares pero que no se pagó.

Pero la defensa de Walter Bento dejó expuesto que ese domicilio es el mismo en el que vivió Diego Stuto y que está vinculado a la causa porque allí Stuto mantuvo varios encuentros con Jaime Alba. "Confirmarlo es importante para nuestra teoría del caso que se expondrá en los alegatos", aclaró el abogado Felipe Salvarezza cuando el tribunal le preguntó por la pertinencia de las preguntas que le estaba haciendo al testigo.

Felipe Salvarezza junto a Walter Bento y a uno de sus hijos.

La oscura figura de Diego Stuto

Cuando pasó como testigo en la causa, lo hizo sin mostrar el rostro. Es informante policial y ha estado involucrado en ilícitos. En el marco de la causa presentó audios en los que hay registro presiones de Alba para desaparecer el teléfono de Walter Bardinella Donoso, narcotraficante que era parte de la supuesta banda delictiva que encabezaba Bento.

En un lapso de pocos días Jaime Alba y Enzo Stuto se reunieron varias veces en la casa del segundo. Ocurrió en abril del 2021 cuando la investigación contra Bento estaba en marcha pero bajo secreto de sumario. Por aquel entonces, Alba se habría acercado a Stuto con el objetivo de que lo ayudara a desaparecer el teléfono celular que había secuestrado la policía de Mendoza. "Me dijo que se venía a despedir porque se lo iban a llevar preso. Que cuando levantaran el secreto de sumario lo llevaban detenido. Vino porque sabía que tengo amigos policías y quería recuperar el teléfono de Bardinella Donoso", sostuvo el testigo y afirmó que le dijo que lo iba a ayudar porque él quería saber la verdad sobre la causa en la que Alba lo había defendido.

El dato que sorprendió a más de uno es que es domicilio en el que se reunieron antes perteneció a la familia de Rodríguez Núñez y quedó confirmado hoy que allegados de José Rodríguez Núñez se la ofrecieron a Diego Aliaga como forma de pago a cambio de conseguir su libertad.