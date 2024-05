Cancillería: entre el desconcierto y la necesidad de cerrar la nueva grieta con España

Acusaciones de corrupción, consumo de drogas, autoritarismo y problemas de autoestima. Nunca, jamás, la relación entre Argentina y España tuvo una semana como la que se desencadenó en Viva 24, el evento de la derecha española que convocó Santiago Abascal, líder del Vox y que tuvo como rockstar a Javier Milei, que se dio el gusto de dar su discurso duro en medio de una campaña feroz para el europarlamento que tiene al PP y al PSOE compitiendo y a Vox intentando colarse. Estalló una interna inesperada, pero esencialmente innecesaria y que pone los pelos de punta a Cancillería.

Cuando Alejandro Cristophersen terminó el encargo para María de las Mercedes Anchorena hace 119 años, las ideas de Javier Milei habían sido protagonistas en el Partido de la Libertad medio siglo atrás, en 1852 para combatir el acuerdo de San Nicolás. La Argentina veía a Europa empezar a subir la temperatura, España decidía buena parte del rumbo nacional y la sincronización con la madre patria era absoluta era total tras la gestión de Julio Argentino Roca, ese liberal que marcó para siempre el camino de las ideas liberales. Ahora la Cancillería no sabe qué hacer, pero tiene en claro algo: como todo lo que existe en Argentina desde que asumió Javier Milei, sufrió cambios la política exterior y habrá que aggiornarse.

A todo o nada. Javier Milei, contra Pedro Sánchez.

Patxi López no supo qué decir, la intención del cronista acreditado fue descalificada con pésimas formas por el vocero español, que consideró que el medio en que trabaja el colega no califica como un medio de comunicación. La situación traspasó el plano personal entre Pedro Sánchez y Javier Milei, por lo que en Cancillería se evalúan hipótesis para que el conflicto no escale y quede reducido a una mala anécdota. Exactamente en treinta noches, el think thank Juan de Mariana recibirá a Javier Milei en una visita de carácter partidario, y avisó subiendo la temperatura que entonces se chequeará el nivel de "totalitarismo en sangre" de Pedro Sánchez.

"Diana Mondino es una persona de bien, que se nota quiere aprender y toma consejo de los que estamos hace treinta años, pero el tema es la lengua, el idioma de la diplomacia, que Javier Milei no sabe, ni quiere aprender y nos va a meter en problemas cada vez más seguido si no cambia las formas". Lo dice un hombre conservador con décadas de trabajo en el tema, que habita con cierta angustia la Cancillería desde diciembre, esa mañana que llegó el gobierno más anómalo y liberal que se tenga memoria y cambió también la forma de relacionarse con otros países, algo que el kirchnerismo había entorpecido, pero que con Cambiemos y a pesar de su pedantería, se había normalizado.

"Con Mauricio Macri vinieron muchos que no tenían idea, pero que respetaban a los de planta, los que eran pedantes que pensaban que sabían en general duraban poco o se aburrían, no es para cualquiera esto". La mujer que conversa con MDZ pide sigilo, sabe que si hay algo que une al actual gobierno con el kirchnerista, es la reacción a los que critican su gestión. Susana Malcorra primero y Jorge Faurie después, personas que lograron relanzar la imagen nacional en medio de la tensión que se avizoraba ya entre Estados Unidos y Rusia.

Tensión. Pedro Sánchez, presidente de España.

Cancillería entonces entiende hoy que el conflicto se produce únicamente por las formas, pero que en el fondo no habrá escalada y en términos comerciales no se generará algo peor. "Pedro Sánchez no es Felipe González, y Javier Milei no es Mauricio Macri, el idioma y las formas internacionales son importantes, y Milei no está interesado en ser mejor y es una decisión que tiene un costo político pero que lo entendemos", resume el diplomático a este cronista.

España es hoy el país que más invierte en Argentina sólo detrás de Estados Unidos, generando 21.723 millones de dólares entre las 117 empresas residentes, para posicionarse con el 15% total de las inversiones según el propio Banco Central al finalizar el último trimestre de 2023. El porcentaje de Estados Unidos es del 20% y en tercer lugar está los Paises Bajos con 11% del total. En momentos de tensión, distintos empresarios que se reunieron con Javier Milei en España días atrás emitieron comunicados tomando distancia para evitar perjuicios en sus actividades comerciales.