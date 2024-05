Javier Milei organiza un evento con los suyos para el 25 y posterga el Pacto de Mayo

El Gobierno organiza un acto para el 25 de Mayo, sin Pacto ni representantes de la oposición, tras la falta de dictamen en el Senado por la ley Bases y el paquete fiscal, que tenían que estar aprobadas como condición sine cua non para que el "acuerdo fundacional" se llevara a cabo.

"Si no aprueban la ley en lo general no va a haber Pacto de Mayo porque es un requisito", fue la frase que uno de los colaboradores más cercanos a Javier Milei utilizó hace unos días para anticipar que el evento que buscaba reunir a gobernadores y demás fuerzas políticas en Córdoba no se haría si la ley Bases y el paquete fiscal no salían, al menos, en lo general. Desde que comenzó la semana, el oficialismo no veía que un dictamen del Senado se asome pronto y comenzó a calentar motores para modificar el acto ceremonial.

Hasta ahora, aunque todo es muy dinámico sobre este asunto, se sabe que el Gobierno analiza realizar un acto por el 25 de mayo en Córdoba, aunque hay incertidumbre sobre en dónde se llevará a cabo. El Palacio de Justicia es una opción, aunque también apareció la posibilidad de que el evento se haga en el Cabildo de la capital cordobesa.

Sobre los invitados, se baraja que la ceremonia se realice solo con "el pueblo" y que no haya representantes de otros partidos, como diputados, senadores o los propios gobernadores: solo el oficialismo acompañando a Milei.

La ausencia de dictamen y la postergación del Pacto

Según pudo averiguar MDZ, para el Gobierno en un principio no fue un atraso que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, exponga ante el Senado esta semana porque se podía "sacar igual". Asimismo, hay quienes al final de la jornada creen que una de las razones por las cuales no salió el dictamen tiene que ver con la presencia de Posse en el Senado.

Sobre la nueva fecha del Pacto, hay varias posibilidades y ninguna confirmación. Según una alta fuente del Ejecutivo "no necesariamente tiene que ser una fecha patria". "Podemos convertir una fecha (normal) en fecha patria", adelantaban, mientras comenzaba a deslizarse en Casa Rosada que el "Pacto de Mayo" podría postergarse para el 20 de junio, o 9 de julio, siempre y cuando la ley esté aprobada.

Por ejemplo, el ministro del Interior Guillermo Francos dijo este viernes en diálogo con LN+ que la fecha del Pacto "es algo que el presidente tiene que decidir" y reconoció que una de las posibilidades era el Día de la Bandera.

El Gobierno quiere que el "pacto fundacional" de 10 puntos se realice como un "broche de oro" de la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal, en donde todos se reúnan para comenzar la "reconstrucción de la nueva Argentina".

Los puntos del Pacto consisten en la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del PBI, una reforma tributaria que reduzca la presión impositiva, simplifique la vida de los argentinos y promueva el comercio; la rediscusión de la coparticipación federal de impuestos para terminar para siempre con el modelo extorsivo actual, un compromiso de las provincias de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal, una reforma previsional que le de sustentabilidad al sistema, respete a quienes aportaron y permita, a quienes prefieran suscribirse a un sistema privado de jubilación; y al apertura al comercio internacional, de manera que la Argenina vuelva a ser una protagonista del mercado global.

El punto que está en negociación es el nueve, que pretendía "una reforma política estructural, que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados". Comenzó a circular que estaba sobre la mesa reemplazarlo por un ítem que tenga que ver con la educación y la producción, pero fuentes de Casa Rosada le explicaron a MDZ que "no está definido bajo ningún concepto" y que "depende del comportamiento de todos los actores".