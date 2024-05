Javier Milei reafirmó en España que va a cerrar el Banco Central y dijo que es "un libertario en un país lleno de zurdos"

El presidente Javier Milei destacó en España que su gestión en la Argentina está "domando con mucho éxito la inflación", mientras que envió un mensaje a la izquierda al afirmar: "Estamos incomodando a los rojitos de todo el mundo".

Milei se pronunció así durante la presentación de su libro "El camino del libertario" en un acto que se realizó en un auditorio del diario español La Razón en la ciudad de Madrid.

El mandatario además fue consultado durante la charla sobre si sigue en pie su idea de cerrar el Banco Central, a lo que respondió: "Absolutamente".

"La cantidad de dólares va a ser tan grande con respecto a la cantidad de pesos, que cerrar el Banco Central... se va a eliminar", festejó el mandatario.

"Estamos domando con mucho éxito la inflación", aseguró Milei. "Nos dejaron plantada una hiperinflación, para que tengan una idea, cuando nosotros llegamos la inflación estaba corriendo al ritmo del 1% diario, es decir al 3700 anual; en la segunda semana de diciembre ya estaba el 7.500. La inflación mayorista del mes de diciembre estaba en 54%, que anualizado da 17.000. Y bueno hoy se va a estar conociendo también los datos de inflación mayorista, con un derrumbe verdaderamente fenomenal, que muestra de la tarea enorme que estamos haciendo", justificó.

En esta línea, continuó criticando la gestión anterior: "Durante la última etapa del kirchnerismo, antes de que llegáramos nosotros al poder, frente al hecho de que estaban subiendo los precios y no les cumplían los acuerdos, y aparecía el desabastecimiento, por lo cual también hay ley de abastecimiento que nosotros hemos eliminado con el DNU, mandaron a la patota de los sindicatos con palos para controlar los precios. Está claro que eso es una aberración".

Sobre el cepo al dólar, dijo que "hasta que no se pueda arreglar el tema de los stocks", no puede abrir el cepo. Al mismo tiempo, indicó que cuando se termine de "sanear el Banco Central", lo que van "a hacer es liberar el cepo".

Si bien no habló estrictamente de una dolarización, en esta línea indicó: "Una vez que nosotros hacemos esa apertura del cepo, ya no se puede emitir más dinero. Al no emitirse más dinero, los consecuentes aumentos de la demanda de dinero, si la economía empieza a crecer y empieza a recomponer el sendero intertemporal de consumo y demanda más dinero, esa monetización se va a hacer endógenamente por la gente trayendo sus monedas extranjera adentro de la economía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Obviamente que va a haber competencia de monedas y la gente va a determinar en qué moneda la quiere hacer".

"Nosotros vamos a mandar una ley, donde esté prohibido emitir dinero; o sea que la emisión monetaria sea un delito, en el cual va a ir preso el presidente del Banco Central, el directorio, el Presidente de la Nación, el ministro de Economía y todos los diputados y senadores que aprueben una aberración de esas características", ratificó sobre el proyecto de ley que había anticipado unos meses atrás.