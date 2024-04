Hebe Casado cuestionó la marcha universitaria y le puso picante al debate

La marcha universitaria que tendrá lugar hoy a las 16 contará con la presencia de dirigentes políticos de diferentes partidos. En el oficialismo, legisladores radicales confirmaron su participación e incluso estará marchando el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi. Pero la que salió a desmarcarse de esa posición y cuestionó el uso político que se le dará a la manifestación fue la vicegobernadora Hebe Casado. "La marcha de hoy es política", aseveró.

En las redes sociales, Hebe Casado defendió la educación pública, pero cuestionó la convocatoria a marchar en todo el país. "Nadie discute la educación pública, cuidemos que los recursos vayan donde corresponde. La marcha hoy es política", esgrimió la dirigente que aspira a presidir el PRO en la provincia de Mendoza. En la misma línea se había expresado el ministro de Defensa, Luis Petri, quien aseguró que es una marcha de militantes.

Hebe Casado cuestionó la marcha universitaria.

Ayer, el gobernador Alfredo Cornejo se expresó de forma ambigua respecto a la movilización, pero celebró ese tipo de expresiones democráticas. "Creo que es útil que se manifiesten en paz, en libertad y sin obstruir la libre circulación del resto. Son expresiones propias de la democracia", señaló.

Pero, al mismo tiempo, remarcó que lo que necesita Argentina es una educación de excelencia y dio a entender que hoy queda mucho camino por recorrer para que eso sea posible. Sobre todo, porque para ello es necesario profundizar con medidas económicas que activen los sectores productivos que llevan "dos décadas" estancados. "Es importante que la educación y la educación universitaria sea de primer nivel en nuestro país. El desarrollo del país necesita de universidades cada vez más calificadas y eso creo que es útil que lo comprendan todos: gobierno, la universidad, sus autoridades y el gobierno nacional. Que comprendan las funciones sustantivas de la universidad", manifestó Cornejo.

"No es gratuito que no crezca el país y no es gratuito que no crezca la productividad de la economía, tiene repercusiones sobre la vida cotidiana de las personas", argumentó poniendo por delante la necesidad de ordenar la economía para poder pensar en una educación que esté a la altura de lo que necesita el país.