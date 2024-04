Luis Petri, durísimo con la marcha universitaria: "Es política y de militantes"

El ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, se refirió este lunes a la Marcha Universitaria Nacional que se llevará a cabo el martes 23 de abril, a la cual calificó de movilización "política y de militantes políticos".

"Es una marcha política y de militantes políticos. ¿Sabés por qué? Porque en plena pandemia cerraron universidades y le negaron el derecho a estudiar a todos los estudiantes universitarios. ¿Cuántos salieron a a marchar? ¿Cuántos dirigentes universitarios dijeron 'vamos a marchar' para defender el derecho a la educación, que está consagrado constitucionalmente?", señaló Petri en una entrevista televisiva con Eduardo Feinmann en LN+.

Estudiantes, docentes, la CGT, legisladores y dirigentes de la oposición encabezarán este martes la Marcha Federal Universitaria a Plaza de Mayo en defensa de la universidad pública, en medio de las dificultades presupuestarias que experimenta la mayoría de las casas de estudios.

La convocatoria de este martes por la tarde es "contra del ajuste presupuestario" de las universidades, que -según advierten- podría llevar a la caída del sistema de estudios público. La marcha, que se replicará en todo el país, se prevé multitudinaria ya que cuenta con el respaldo de la comunidad docente y estudiantil de las universidades públicas. Además, está comprometida la participación de la Confederación General del Trabajo (CGT), de la Unión Cívica Radical (UCR) y de la Coalición Cívica (CC), mientras que también se sumarán dirigentes de Unión por la Patria (UxP), de Hacemos Coalición Federal y del Frente de Izquierda (FIT).

El ministro oriundo de Mendoza fue más allá y dijo en tono desafiante: "Ahora les tenemos una mala noticia: los jóvenes apoyan abrumadora y mayoritariamente a este Gobierno, que le ha garantizado los fondos a las universidades, pero que quiere que rindan cuentas. Quiere que se auditen las cuentas de las universidades para ver qué se gasta y cómo".

"Hay que preguntarle a un chico de una universidad pública si está contento y conforme con la infraestructura y con cómo se destinan los recursos públicos. Claramente, esta es un marcha con un altísimo contenido político, hecha por militantes", lanzó Luis Petri.

En tanto, defendió la reciente adquisición de aviones por parte de las Fuerzas Armadas. "Es la compra más importante que ha realizado la República Argentina desde la vuelta de la democracia en equipamiento militar. Y esto tiene que ver en una decisión política del presidente Milei", comentó.

Y añadió: "El primero de estos 25 aviones va a llegar en diciembre. Es el avión escuela porque primero es necesario adiestrar a nuestras fuerzas. Después van a llegar en tandas de a 6 en 2025, 2026, 2027 y 2028. Pero no solamente llegan aviones, sino motores, repuestos y simuladores. Es una compra formidable que va a permitir defender nuestro espacio aéreo". "La operación que firmaron con Dinamarca es de USD 301 millones, de los cuales tenemos que pagar USD 40 millones, Estados Unidos va a donar otros USD 40 millones para nuestro sistema de defensa. Esto se viene aprobando en el Congreso desde 2015".

Consultado acerca de por qué no se gasta ese dinero -por ejemplo- en las universidades, Petri justificó: "Se tiene proteger a la República, los recursos naturales y a los argentinos de las amenazas. Me parece que no es una cosa o la otra. ¿Cuántas veces se ha hablado de que es necesario reequipar a las Fuerzas Armadas? Chile tenía 48 F-16 y nosotros no teníamos ninguno. Ahora van a ser 24 y es trascendental para garantizar la paz y la independencia de la Argentina".