Alfredo Cornejo dio detalles del viaje minero que realizará a Chile

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, dio detalles del viaje a Chile que llevará a cabo en las próximas horas, con el objetivo de dar el presente en un evento organizado por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (CESCO). El mandatario provincial estará entre este miércoles y hasta el viernes en la capital del país trasandino para participar de la CESCO Week, organizada por el Centro de Estudios del Cobre y la Minería que comenzó este lunes y se extenderá durante toda esta semana.

Cornejo se refirió a las expectativas que tiene de cara a su estadía en el país trasandino. "Hay una jornada del cobre y la minería, que es tradicional en Chile. Nos han invitado las principales empresas canadienses, americanas, etc., con las que estuvimos y que van a estar en Chile. También argentinas que van a estar en estas jornadas queremos estar presentes para contar el plan que con el que queremos desarrollar la minería, particularmente el cobre en Malargüe", contó.

"Queremos contarlo en todos los ámbitos que podamos y lo más rápido posible. Estamos muy apurados en acelerar ese proceso porque hay una ventana de oportunidades referido al cobre. El precio del cobre está creciendo muy fuerte porque hay escasez y una demanda altísima para los próximos años. Esa demanda tiene que ver con la transición energética. Tanto el cobre como otros minerales críticos sirven para este transmitir la energía. Y el cambio energético para eliminar los fósiles en algún momento en el mundo requiere de esa transición. Nosotros teniendo cobre podemos aprovechar esa oportunidad. Tenemos que hacerlo bien y rápido", sumó el jefe de Estado provincial este último miércoles.

Por otro lado, señaló que "hay otros minerales críticos que se están explorando y estudiando -como el litio- que sirven para almacenar la electricidad y también se están empezando -que es una novedad- a presentar permisos en Mendoza. Vamos a ver si es cierto que hay litio porque no está comprobado".

En ese orden, Cornejo agregó: "Todo esto lo queremos hacer -como lo dijimos- en el marco de la legislación vigente. No queremos perder esa oportunidad. Sería una lástima que perdiéramos esa oportunidad de crecimiento en Mendoza. No tenemos grandes instrumentos de política económica y lo poco que tenemos, debemos usarlo adecuadamente. La propiedad del subsuelo y del suelo es de las provincias, con lo cual seguiremos con petróleo mientras los fósiles estén vigentes y trataremos de involucrarnos en las energías limpias como lo venimos haciendo. Mientras el mundo vaya a eso, creo que nosotros tenemos que estar ahí".

"También somos productores de alimentos y energía. Podemos exportar energía y tenemos que tratar un programa general que hay que desarrollar. La minería está en ese marco y queremos difundirlo en todos los lugares que tengamos oportunidades y que haya actores relevantes. Esperamos entre esta semana y la otra poder tener aprobado el Código de Procedimientos Mineros y, luego, queremos que la semana que viene ya empiecen los informes sectoriales de la declaración de impacto ambiental del Distrito Occidental Malargüe, un polígono inmenso donde se sabe que hay cobre. Que esa declaración de impacto ambienta también vaya a la Legislatura, cumpliendo la legislación vigente de exploración en este caso", comentó.

Y cerró: "Hoy, el 80% del cobre que se produce en el mundo no usa ninguna las tres sustancias prohibidas por la 7722. Es decir, solo el 20% se produce con ácido sulfúrico, cianuro y sustancias prohibidas. El 80% se hace con los sistemas que estamos promoviendo en Mendoza. Se puede producir cobre sin usar esas tres sustancias prohibidas en Mendoza, con lo cual no es una dificultad esa restricción. Puede que en algunos lugares sea una dificultad y solo se tenga que sacar con esas sustancias. En ese caso no podremos hacerlo porque hay una restricción legal".

Alfredo Cornejo en un evento minero en Canadá.

Cornejo vuelve a decir presente en un encuentro internacional de la industria minera, luego estar durante los primeros días de marzo en la feria Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC) que se desarrollo en la ciudad de Toronto, en Canadá.

Asimismo, la vicegobernadora Hebe Casado y el director general de Minería de la provincia viajaron este domingo a Australia para asistir a la Battery Minerals Conference 2024, que se desarrolla esta semana en la ciudad australiana de Perth.

Todas estas gestiones forman parte del plan del Gobierno provincial apuntado a darle un impulso significativo a la industria minera en la provincia. En sintonía con esto, la Legislatura se encuentra analizando el proyecto de reforma del Código de Procedimientos Minero, que busca actualizar y agilizar los procesos para que avancen los proyectos de exploración y explotación minera.