Oscar Zago oficializó su salida de La Libertad Avanza y armó un nuevo bloque con otro diputados

Finalmente, el exjefe del bloque oficialista en la Cámara de Diputados, Oscar Zago, confirmó su salida de La Libertad Avanza y oficializó la creación de una nueva bancada con el nombre de su partido Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).

Los dos diputados que se fueron con Zago de La Libertad Avanza son Eduardo Falcone (Buenos Aires) y María Cecilia Ibáñez (Córdoba), como anticipó MDZ. Los tres son dirigentes del MID que se asociaron al oficialismo para las elecciones de 2023. Con la ruptura que implicó la salida de Zago decidieron acompañar al porteño y armar esta nueva bancada.

Todavía resta definir si conformarán un interbloque con el bloque libertario, que ahora conduce el cordobés Gabriel Bornoroni. En este escenario, esta bancada quedó con 39 diputados y se mantiene como la segunda minoría.

La salida de Zago fue el resultado de los cortocircuitos que tuvo con Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Esto quedó reflejado cuando el porteño insistió con designar a Marcela Pagano en la presidencia de la comisión de Juicio Político, a pesar de que el riojano había levantado esa reunión.

“Un diputado se programa de un día para el otro a qué comisión tiene que ir, qué comisión le corresponde, y no vive mirando el mail que llega un minuto antes de la comisión. Creo que se equivocaron en el funcionamiento, y eso es lo que pasó, me parece que no correspondía”, sostuvo Zago sobre aquel episodio.

El debut del bloque de Zago será con la nueva ley ómnibus que se empezará a tratar en las próximas semanas en la Cámara de Diputados. El gobierno por estos días termina de definir la letra chica del proyecto para que llegue al Congreso de la Nación con la mayor cantidad de consensos.