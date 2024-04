Sospechas y certezas detrás de la importación de vino a granel desde Chile

La decisión de grupos empresarios de importar millones de litro de vino a granel de Chile ha encendido alarmas en productores locales. Existen serias sospechas en torno a la maniobra comercial y también certezas sobre los motivos por los que, los bodegueros argentinos, están en desventaja a la hora de competir contra el producto transandino. No por la calidad del vino ni tampoco por el precio, sino sencillamente por el marco legal mediante el cual debe realizarse el proceso de vinificación en cada país. Desde el INV reconocen que el porcentaje de agua exógena permitido en Chile es del 7% contra el 2,8% autorizado en el país pero niegan que el vino chileno ingrese con aditivos prohibidos en Argentina para reforzar el color.

Los productores de vino de Mendoza y San Juan hicieron públicas sus sospechas porque temen que el vino de Chile llegue con una cantidad de puntos de color que le de margen a las bodegas para diluirlo con blanco escurrido y envasarlo. "Exigimos igualdad de condiciones en el mercado, así como un control riguroso del INV sobre las importaciones de vino, garantizando que cumplan con la legislación argentina en materia de calidad y composición (Ej: normas de calidad y variedades permitidas utilizadas para su elaboración, exigiendo un análisis de malvidina, agua exógena, etc) y dar garantías que esos vinos no sean cortados con vinos nacionales previo a los controles al momento de su autorización", remarcaron esta semana a través de un comunicado. Sobre todo si se tiene en cuenta que la legislación chilena permite el uso de aditivos como la enocianina y la cochinchilla, qu aquí están prohibidos y penados penalmente.

Desde el Ministerio de Producción aclaran que eso no está permitido y el INV controla que eso no suceda. "Habría que ver cuántos puntos de color tiene el vino que ingresa y qué color tiene finalmente en las cajas de vino que dicen procedencia Chile", remarcan desconfiados los viñateros en privado, dejando claras sus sospechas.

Sobre esas sospechas el presidente del INV, Carlos Tizio, aclaró que el vino que ingresa no puede traer aditivos colorantes pero reconoció que es cierto que es verdad que el porcentaje de agua permitido en Chile es del 7%. "Si hay colorantes artificiales el vino se interviene. Si fueran variedades que no son viníferas también. Se hace un análisis de rutina. Otra controversia es la del agua. Chile tiene permitido un 7% como máximo y nosotros un 3,8%. Pero lo que pasa es que nosotros formamos parte del acuerdo de prácticas enológicas en las que aceptamos las de Canadá, Estados Unidos, Georgia, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica, Chile y Uruguay ahora también. Es un acuerdo supraconstitucional que acepta las prácticas enológicas de cada país. Lo del agua es una práctica enológica lícita en Chile", manifestó en diálogo con MDZ Radio el lunes.

Tizio reconoció que el productor tiene una ventaja competitiva al poder utilizar más agua exógena, pero afirmó que es algo que allí está autorizado y Argentina lo acepta. "No es lo mismo (ese porcentaje de agua) pero es una práctica enológica aceptada mutuamente en ese acuerdo. En cuanto a los colorantes se verifica que no tenga cuando se hacen los análisis correspondientes. Los vinos que llegan no deberían tener esos aditivos y si se los detecta, se interviene", afirmó.

Por su parte, la diputada y referente vitivinícola del Frente Renovador, Gabriela Lizana, manifestó su descontento con esa situación y se quejó de que eso implica una "deslealtad comercial". "En Chile hay reglas de elaboración diferentes a las nuestras. Se permite agua exógena al 7% y aca si un bodeguero hace eso va preso. Son parámetros de mucha desigualdad", argumentó también en MDZ Radio.

Pero lo que más alimenta la sospecha de productores y bodegueros es que no entienden cuál es la necesidad de los grandes grupos vitivinícolas de salir a buscar vino chileno cuando en el mercado local abunda. "No estamos viendo que haya necesidad imperiosa de importar vino. Ni por la cantidad,ni por la calidad, ni por el precio. Te sale lo mismo o unos centavos más de lo que está acá. No estamos viendo necesidad de importar vino", explicó en MDZ Radio el presidente de Acovi Fabián Ruggeri y señaló que el impacto de esta decisión se verá "en función de la cantidad de vino que se importe" pero que sin dudas será negativa.

"Va contribuyendo a la destrucción del mercado, porque es como el granizo. Nunca suma, siempre quita. Cuando vas incorporando volumen a los stock existente nunca es gratis. Siempre va a tener repercusión", manifestó en base a su experiencia. Para los viñateros, el único interés es desequilibrar el mercado local y ejercer presión sobre los precios a la baja.

"Ellos tienen posibilidades de usar variedades tintoreras que no están habilitadas en argentina que le dan más color a su vino. Que yo sepa no tienen agregados. Uno de los parámetros por los cuales se caracterizan los vinos es el color. también el alcohol. Que puedas traer una cantidad de color importante es beneficioso. Pero la legislación no les permite cortar ese vino con vinos locales. Esos vinos tienen que ir tal cual vienen a la botella o tetra. Ahí está la misión del INV de certificar que eso suceda. Ese vino no se puede estirar ni cortar. Tiene que ir tal cual viene a la botella o el tetra con la mención vino de origen de Chile. Eso lo controla exclusivamente el INV", concluyó Ruggeri.

Por último, el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu intentó llevar tranquilidad a los productores. "No es competencia desleal. El gobierno de la provincia no puede meterse en el comercio. Hay 670 millones de litros de vino y esto es una compra de 4 o 5 millones de litros de vino. No es mucho. Tenemos que acostumbrarnos en esta Argentina a comprar y vender en el exterior. No creo que haya demasiado problema", advirtió.

"No hay actividad màs controlada que la vitivinícola. Si no es apto el vino, no lo va a dar por ingresado el INV, que se queden tranquilos", finalizó el funcionario del gobierno de Alfredo Cornejo.