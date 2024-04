Importación de vino: Vargas Arizu aseguró que "no hay competencia desleal"

En el marco de las declaraciones por la compra de vino genérico en Chile, principalmente del Grupo Peñaflor, se ha generado cierto impacto en el sector. Algunas voces a favor, otras en contra. Al respecto, el ministro de la Producción de la provincia de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, dialogó con MDZ Radio 105.5 FM y explicó algunos detalles.

En los últimos días se ha discutido sobre el tema la exportación de vino a granel desde Chile, lo que generó revuelo en algunos sectores productivos que entienden que es una competencia desleal, o que no hacía falta en el contexto actual ingresar vino chileno, teniendo en cuenta que hay stock en Mendoza. Al respecto, Vargas Arizu aseguró que "competencia desleal, no es. Está permitida la importación, la exportación y, si uno quiere exportar, obviamente, tiene que tener lo que se llama frecuencia en comercio exterior, también para importar. Los países que más exportan son, generalmente, los que más importan también".

El empresario y funcionario agregó que "el Gobierno de la provincia no se puede meter en el comercio. La gente que compra fuera lo hace porque le gustará comprar afuera, cosa que no es habitual, porque tampoco es una cantidad muy grande. Hay alrededor de 670 millones de litros de vino, y esto es una compra de 4 o 5 millones, y alguna que otra bodega que ha comprado 100.000 litros específicos, por ejemplo, Sauvignon Blanc que en Chile es muy bueno".

Vargas Arizu dijo que, en ese sentido "tenemos que acostumbrarnos en esta Argentina nueva, abierta, a comprar y vender en el exterior. No creo que haya demasiados problemas. Entiendo que también hay una cosecha menor a la estimada, se estimaron 18 millones de quintales y no sé a cuánto llegaremos, pero vamos alrededor de los 16 millones y debe quedar una semana. Se ha hecho una cantidad importante de mosto. San Juan ha hecho alrededor del 50% de mosto, Mendoza andará en el 13, 14%. O sea, va a superar ampliamente el acuerdo Mendoza-San Juan, lo que te da la nota de que la actividad privada hace lo que le gusta, lo que quiere y no lo que dicen los acuerdos gubernamentales".

Por otro lado, el ministro de Producción de Mendoza expresó que "no hay actividad más controlada que la vitivinícola. De hecho, estamos intentando desregularla. Si no es apto el vino, no lo va a dar por ingresado el INV, por eso que se queden tranquilos. Nosotros adherimos a normas internacionales vitivinícolas, donde cada uno de los países ha acordado un nivel de agua de vegetación en la planta. Inclusive Argentina ha hecho uno de los mayores estudios de la cantidad de agua que ingresa en los vinos por la introducción de levadura, por lavado, por distintos motivos. Así que tampoco es una preocupación". Además, "importamos alrededor de 30% de insumos entre cápsulas, cobertura para etiquetas, tapones sintéticos, tapones de corchos, una serie de maquinarias y varios otros productos".

En cuanto al aumento de tarifas, Vargas Arizu aseguró que, para él, "Argentina vivió una ficción durante muchos años. Entonces, o no iba a haber energía o teníamos que aumentar y adecuarse a los precios internacionales. Esta adecuación va en moto y la recuperación de salarios y de venta va en bicicleta. Hay que esperar que se le acabe la nafta a la moto e igualar. Eso va a llevar un tiempo".

Agregó que "el problema no es hoy, sino todo lo que vino antes. Hay que saber diferenciar cuál es el problema y las soluciones siempre son más duras. Ahora toma vital importancia las energías alternativas, paneles y eso. Antes, cuando pedías un presupuesto de incorporar paneles en finca o bodegas, no te daba la cuenta. Hoy va a valer la pena hasta en los domicilios. Nosotros no lo ocupábamos porque nos regalaban algo que es finito, entonces cuando se acaba, se acaba y cuando las empresas no pueden invertir en el transporte de esa energía, dejan de llevar la energía. Eso no es simpático, pero es bueno que esté sucediendo y el Gobierno de la provincia va a hacer todo lo que pueda para morigerar eso, pero se va a tener que adecuar".

Escuchá la entrevista completa: