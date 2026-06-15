La contundente crítica del peronismo a los números del Emetur: "Engañosos"
Un diputado peronista lanzó una fuerte crítica a la forma en la que el Emetur realiza las mediciones.
Con el fin de semana largo por el feriado que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes llegando a su fin, el Gobierno de Mendoza difundió los datos oficiales del movimiento turístico en la provincia. Según el relevamiento del Emetur, la ocupación turística fue del 54%, lo que representó un incremento del 5% respecto de los números de la misma fecha en 2025. El informe recibió una dura crítica desde el peronismo.
Si bien desde el Gobierno destacaron los números como positivos, desde la oposición criticaron las cifras y acusaron al Ejecutivo de hacer "trampa" en las mediciones. Quien salió al cruce de las estadísticas oficiales fue el diputado peronista Lucas Ilardo, que a través de una publicación en sus redes acusó al Emetur de ser un "ministerio encubierto".
La dura crítica hacia los números del Emetur
Según el argumento de Ilardo, el Emetur hizo "trampa" al realizar la comparación "contra el finde más débil del año anterior y con distinto método". En ese sentido, el diputado peronista asegura que la mejora del 5% "es engañosa" porque en 2025 había "dos feriados que repartían la demanda", por lo que se compara "un finde contra la mitad de un paquete". En esa línea, detalla que durante el 2025 el fin de semana largo por el Día de la Bandera tuvo "el doble de turistas" que el feriado por el fallecimiento de Güemes. "No es el mismo termómetro", señaló Ilardo.
Las críticas del diputado peronista fueron más allá y señaló que en enero de 2025 "el Indec midió 42,7% de ocupación en Mendoza. El Emetur dijo 62%. Misma provincia. Mismos hoteles. 20 puntos de diferencia".
Los números que difundió el Emetur
Según los datos del Observatorio Turístico del Emetur, elaborados junto con la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), la provincia pasó de un promedio de reservas del 43% a una ocupación efectiva del 54% durante los momentos de mayor demanda del fin de semana. De este modo, entre el viernes 13 y el domingo 15 de junio ingresaron a Mendoza 51.977 turistas, quienes permanecieron en promedio 2,5 días.
Cabe resaltar que, según las cifras oficiales que se manejan preliminarmente, ese movimiento turístico generó un impacto económico de aproximadamente $11.206 millones.
Cuáles son los datos que publicó la CAME
Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), 993.683 turistas viajaron por todo el país durante el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes y generaron un impacto económico de $216.649 millones. Aun así, se trató del fin de semana largo con menor movimiento de todo el año.
En el caso puntual de Mendoza, la ocupación promedio alcanzó el 53%, con la llegada estimada de 51.581 visitantes y un impacto económico cercano a los $10.451 millones. La estadía promedio fue de 2,5 días, por encima de la media nacional.
Los mejores niveles de ocupación se registraron en Potrerillos (70%), Ruta 82 y Cacheuta (65%), Uspallata (63%) y las villas turísticas de San Rafael (63%), impulsadas por la combinación de montaña, gastronomía y actividades al aire libre.