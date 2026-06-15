La contundente crítica del peronismo a los números del Emetur: "Engañosos"

Un diputado peronista lanzó una fuerte crítica a la forma en la que el Emetur realiza las mediciones.

Con el fin de semana largo por el feriado que conmemora el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes llegando a su fin, el Gobierno de Mendoza difundió los datos oficiales del movimiento turístico en la provincia. Según el relevamiento del Emetur, la ocupación turística fue del 54%, lo que representó un incremento del 5% respecto de los números de la misma fecha en 2025. El informe recibió una dura crítica desde el peronismo.

Si bien desde el Gobierno destacaron los números como positivos, desde la oposición criticaron las cifras y acusaron al Ejecutivo de hacer "trampa" en las mediciones. Quien salió al cruce de las estadísticas oficiales fue el diputado peronista Lucas Ilardo, que a través de una publicación en sus redes acusó al Emetur de ser un "ministerio encubierto".

La dura crítica hacia los números del Emetur Según el argumento de Ilardo, el Emetur hizo "trampa" al realizar la comparación "contra el finde más débil del año anterior y con distinto método". En ese sentido, el diputado peronista asegura que la mejora del 5% "es engañosa" porque en 2025 había "dos feriados que repartían la demanda", por lo que se compara "un finde contra la mitad de un paquete". En esa línea, detalla que durante el 2025 el fin de semana largo por el Día de la Bandera tuvo "el doble de turistas" que el feriado por el fallecimiento de Güemes. "No es el mismo termómetro", señaló Ilardo.

Las críticas del diputado peronista fueron más allá y señaló que en enero de 2025 "el Indec midió 42,7% de ocupación en Mendoza. El Emetur dijo 62%. Misma provincia. Mismos hoteles. 20 puntos de diferencia".

Tw de Ilardo criticando al Emetur Los números que difundió el Emetur Según los datos del Observatorio Turístico del Emetur, elaborados junto con la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (Aehga), la provincia pasó de un promedio de reservas del 43% a una ocupación efectiva del 54% durante los momentos de mayor demanda del fin de semana. De este modo, entre el viernes 13 y el domingo 15 de junio ingresaron a Mendoza 51.977 turistas, quienes permanecieron en promedio 2,5 días.