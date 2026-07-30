Flor Destéfanis se lanza a la carrera electoral: "Quiero ser gobernadora y voy hasta el final"

La intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis , lanzará en los próximos días su primer libro “Un sueño del interior del interior: la vendimia del poder”. En el marco de esa presentación, la dirigente peronista también explicitó sus intenciones de competir por la Gobernación en 2027.

Entrevistada en el programa “Digamos Todo” , de MDZ Radio 105.5 , Destéfanis manifestó: “Quiero ser gobernadora, quiero aportar a un proceso de cambiar la provincia que hoy tenemos y en ese camino estoy”.

La jefa comunal es la primera dirigente del peronismo mendocino que sale a posicionarse explícitamente en la carrera por la sucesión de Alfredo Cornejo, a un año de las elecciones provinciales.

“Yo he dicho que quiero ser gobernadora, que quiero aportar a ese proceso de cambiar la provincia que hoy tenemos y en ese camino estoy. Comenzando un recorrido que sé que lleva tiempo y que también lo tomo con la seriedad que me parece que hay que tomar”, expresó.

Asimismo, indicó que la provincia está en búsqueda de nuevos liderazgos. “Vemos de alguna manera el conformismo en gobernar con lo que hay y que la gente o el mendocino se tiene que conformar con que le decimos que los números están ordenados, pero en realidad nosotros vamos a que queremos transformaciones profundas, de verdad, que le cambien la vida cotidiana a la gente”, disparó la dirigente peronista contra el Gobierno provincial

“Muchas veces se concentra el poder y la toma de decisiones en un lugar que a veces no tiene que ver solamente con los límites geográficos, sino también con la concentración de poder o de quienes creen tener el poder para decidir y nosotros venimos a ser un poco disruptivos y a decir que el interior no pide permiso para existir, los sueños del interior no piden permiso para existir y que también queremos aportar una mirada de provincia, la diversificación de la matriz productiva”, señaló.

La visión del peronismo mendocino

El peronismo mendocino enfrenta un desafío crucial el año que viene luego de resultados muy adversos en los últimos comicios y tras registrar un piso histórico del 13% en la elección a gobernador de 2023.

Frente a ese escenario adverso, Destéfanis sostuvo que “nos falta reconectar y que esto es también lo que de alguna manera critico o hago un aporte para construir desde otra forma. Me parece que no tienen que ser a puertas cerradas las decisiones que se toman basadas en criterios que nosotros ya no creemos que sirven para generar representación de las mayorías”.

Milagros Lostes - MDZ

“Tenemos un gran desafío y creo que tenemos una gran oportunidad en el 2027. Tenemos que tomar ese desafío de construir futuro dentro del peronismo, de construir renovación dentro del peronismo como oposición, porque justamente las mismas recetas durante tantos años nos han llevado a donde estamos, y eso hay que animarse a discutirlo y debatirlo sin que caiga la crítica de personas, de nombres”, expresó y remarcó: “Hay criterios, metodologías o estrategias que nos vienen trayendo a los mismos lugares”.

Respecto del gobierno de Javier Milei, la intendenta de Santa Rosa analizó que “este es el modelo económico que beneficia dos o tres actividades económicas fuertes, importantes para actividad primaria exportadora, pero que después no genera un arrastre de las pymes, de los laburantes, de la generación de empleo”.

En este sentido criticó a Cornejo por no defender los intereses de Mendoza. “Frente a ese modelo hay un poder local que no se planta para defender los intereses de Mendoza. Tenemos un gobernador que la verdad no defiende el sillón de San Martín plantándose ante el poder central cuando hay cosas que para Mendoza no son buenas”, sostuvo.

“Quiero ser gobernadora, quiero tener un proyecto político de trabajo para la provincia de Mendoza y en eso me voy a preparar y formar el tiempo que sea necesario. Yo tengo ganas, tengo voluntad, tengo ganas de aprender, de escuchar, de pasar este proceso y me parece que es importante decirlo, blanquear las voluntades y decir que voy hasta el final”, sentenció.

La reacción interna en el PJ y el alejamiento de Carlos Ciurca

Destéfanis expresó que su lanzamiento para competir por la gobernación generó reacción en el peronismo mendocino. “He tenido mensajes de aliento y silencios, silencios ruidosos”, advirtió.

“Yo creo que hay que seguir dándole para adelante. No vamos a esperar como que alguien nos ande diciendo, sí podés ir o no podés ir o podés decirlo o no lo digas”, resaltó.

La actual jefa comunal de Santa Rosa realizó buena parte de su carrera política vinculada al sector interno del PJ liderado por el ex vicegobernador Carlos Ciurca. Sin embargo, actualmente se encuentra distanciada del histórico dirigente peronista.

Milagros Lostes - MDZ

“Yo estoy encarando este proceso de armar un nuevo camino, un nuevo espacio propio, no personalista, sino que viene con ciertas premisas de nuevos liderazgos, nuevas formas de construir poder, nuevas formas de convocar, nuevas formas de tomar decisiones y de construir alternativas de gobierno”, afirmó la intendenta.

Su nuevo libro

El próximo sábado 8 de agosto a las 18 en el Centro de Congresos y Exposiciones, Destéfanis presentará su libro titulado “Un sueño del interior del interior: la vendimia del poder”.

Respecto a esta publicación, la intendenta santarrosina explicó que “es un libro que surgió como propuesta de dos amigos, dos compañeros de camino con los que estamos trabajando, planificando, soñando y me dijeron que estaría bueno que escribas un libro que cuente un poco de tu historia, que incentive tal vez a otros a involucrarse en política, a mostrar que vale la pena y también a mostrarnos quiénes somos atrás de la intendenta”.

“Va mostrando cómo se vive en el interior del interior de Mendoza, cómo se construye el poder desde ese lugar, cómo vemos cómo se toman las decisiones desde esa otra perspectiva y qué pretendemos obviamente para Mendoza”, añadió respecto al libro.

Finalmente, destacó que “no es ni una plataforma de gobierno, ni una plataforma electoral, sino que pretende abrir una conversación. Tiene una mirada de la Mendoza que tenemos hoy y tal vez alguna idea para abrir esa conversación sobre la mirada que queremos construir a futuro”.