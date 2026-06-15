El Gobierno flexibilizará requisitos para nombrar jueces de la Corte Suprema en medio de las especulaciones

En medio de distintas suspicacias en la última semana, el Gobierno se dispone a introducir cambios en el mecanismo de selección de jueces de la Corte Suprema mediante un decreto que será publicado en las próximas horas. La iniciativa, según indicaron fuentes oficiales, apunta a modificar aspectos centrales del procedimiento vigente para la postulación de los integrantes del máximo tribunal.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma busca simplificar el proceso de designación, reducir instancias administrativas y dotar de mayor transparencia al sistema de nominaciones . Los cambios impactarán sobre el esquema establecido por el decreto 222/2003, firmado durante la presidencia de Néstor Kirchner y conocido como el régimen de “autolimitación presidencial”.

Uno de los puntos más relevantes de la modificación será la eliminación de la etapa de impugnaciones públicas . De esta manera, ciudadanos particulares, organizaciones no gubernamentales y colegios profesionales dejarán de contar con la posibilidad de presentar observaciones formales sobre los candidatos ante el Ministerio de Justicia, aclara la agencia Noticias Argentinas.

La iniciativa también prevé cambios en la difusión de las candidaturas . Actualmente, los antecedentes de los aspirantes deben publicarse en medios gráficos de circulación nacional. Con la nueva normativa, esa obligación quedará sin efecto y la información sobre los candidatos se concentrará exclusivamente en el sitio web oficial de la cartera que conduce Juan Bautista Mahiques .

Al mismo tiempo, el decreto incorporará nuevos plazos vinculados a los controles patrimoniales y fiscales . Los postulantes deberán presentar sus declaraciones juradas de bienes dentro de un período de cinco días, mientras que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá tiempos determinados para informar la situación fiscal de cada candidato.

Otro de los cambios previstos apunta a dejar sin efecto una serie de criterios orientativos que hasta ahora debía considerar el Poder Ejecutivo al momento de proponer integrantes para la Corte. Entre ellos figuran las recomendaciones relacionadas con la diversidad de género, la especialización jurídica y la representación regional de los postulantes.

El viaje de Ariel Lijo y el supuesto encuentro entre Milei y Lorenzetti

Estas medidas surgen en medio de un reciente viaje del ministro de Justicia y el juez federal Ariel Lijo en París para respaldar la gestión del presidente Javier Milei ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Se trata del magistrado que investiga presunto enriquecimiento ilícito de Manuel Adorni.

En tanto, hay versiones de que el presidente se reunió con el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, con el objetivo de avanzar con los dos puestos vacantes en el máximo tribunal.