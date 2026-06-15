Quiénes son los dos mendocinos que lideran el ránking de los mejores intendentes

La encuestadora CB Consultora Opinión Pública difundió los resultados del último relevamiento del Ranking Federal de Intendentes.

La encuestadora CB Consultora Opinión Pública difundió los resultados del último relevamiento del Ranking Federal de Intendentes que se elabora mensualmente. En el mes de junio dos jefes comunales mendocinos quedaron posicionados entre los mejores cinco de este listado. Se trata de intendente de Capital, Ulpiano Suarez, y el de Maipú, Matías Stevanato.

El estudio, realizado entre el 1 y el 4 de junio de 2026 sobre una muestra de 575 casos en la Ciudad de Mendoza, reveló que un 31,4% calificó la imagen del intendente Suarez como “muy buena” y un 26,3% como “buena”. Este resultado posiciona a Ulpiano Suarez como uno de los intendentes con mayor valoración positiva del país, ubicándose en el tercer puesto del ránking.

El jefe comunal capitalino alcanzó un 57,7% de imagen positiva superando el registro que había obtenido en mayo, que había alcanzado un 57,4%.

asamblea legislativa ulpiano suarez matías stevanato Rodrigo D'Angelo / MDZ Por otro lado, el relevamiento también analizó 554 casos en el departamento de Maipú, donde el intendente Stevanato obtuvo un 25,4% de imagen “muy buena” y un 32,1% de imagen “buena”.

De esta manera alcanzó un 57,5% de imagen positiva ubicándose en cuarto lugar del ránking.