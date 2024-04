Carlos Ruckauf: "Las prepagas y farmacéuticas son mafias, hace años cagan a los médicos"

Carlos Ruckauf es el ex gobernador de Buenos Aires, pero también es figura de consulta de los dirigentes más variados del país, y también por empresarios. Su análisis lo posiciona como el peronista que mejor combina historia y vigencia, por lo que sus posturas suelen ser tomadas en cuenta en distintos escenarios. El ajuste de la economía lo encuentra a Ruckauf en permanente análisis de la coyuntura, y sin buscarlo se posicionó como uno de los speaker más convocados del país.

"Hoy estuve en Disco porque es el día de los jubilados y me encontré con descuentos de más del 30% en aguas, aguas con gas, yogures, cremas, mayonesa y otros muchísimos productos, incluso hasta del 200% en pan", le dijo a MDZ en diálogo este miércoles por la tarde. Se preguntó entonces el ex vicepresidente de Carlos Menem: "¿Ayer nos robaban o no? ¿Acaso bajó la harina?", se preguntó con ironía. La posición de Carlos Ruckauf había copado los cafés políticos semanas atrás, cuando explicó lo que tenía que hacer Javier Milei con el DNU que tanto revuelo generó. "Este decreto es reemplazado por siete decretos y todo empieza devuelta. Comisión bicameral, 10 días, 30 días, los dictámenes de comisión...". Nadie supo qué decir.

Violento. Guillermo Moreno, secretario de Comercio de Néstor Kirchner, denunciado por distintos delitos.

Sobre el ajuste, planteó entonces directamente sobre el tema más sensible de la semana, los aumentos en salud, ahora más concentrado que nunca: "Las empresas farmacéuticas ¿qué necesitan para parar de estafar, que aparezca un Guillermo Moreno? Y las prepagas, vienen cagando a los médicos, enfermeras y pacientes desde hace años mientras se sacaban fotos con los verdugos kirchneristas, ahora que están más cartelizados cobran fortunas, ¿le van a subir el 200% a los médicos y enfermeras? Que curioso que casi no haya críticas sobre estas mafias", denunció en diálogo con este cronista.

La salud está en la mira por que los aumentos superaron ampliamente la inflación, con subas que superaron el 40% en enero, el 25% en febrero y el 20% en marzo, por lo que finalmente una familia tipo precisó medio millón de pesos para pagar una cuota mínima en comienzo del último mes. Así entonces, mientras el aumento del costo de vida fue del 20%,13% y se espera 10% en abril, las empresas tomaron la desregulación de la actividad como cheque en blanco para ajustar.

Fin. El ICBA, la nueva adquisición de Claudio Belocopitt.

El empresario kirchnerista Claudio Belocopitt quedó en el centro de la tormenta por los aumentos y su fuerte adquisición, el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, el ICBA, que supo ser un lugar de prestigio en los años noventa y dos mil. El estilo Belocopitt es conocido, la estética por sobre la idoneidad y la baja inversión con pocos salarios pero mucho storytelling.

La mirada de Carlos Ruckauf no es inocente, pertenece al sector intelectual del Peronismo que trabaja para la renovación del partido y pretende dar por terminado el liderazgo derrotado de Unión por la Patria. La figura de Cristina Kirchner fue vapuleada por Ruckauf desde años atrás, aún incluso cuando dirigentes como Alberto Fernández y Sergio Massa tejían sin pausa para lograr un nuevo gobierno kirchnerista.