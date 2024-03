El curioso análisis de Carlos Ruckauf y la estrategia que debería seguir Javier Milei

El exvicepresidente de la Nación, Carlos Ruckauf, analizó la situación política luego de que el DNU sea rechazado en el Senado, fue contra los radicales y sostuvo una estrategia para que el presidente Javier Milei consiga las herramientas que requiere. "Milei va a ganar mañana, lo de hoy es una emergencia absolutamente ocasional. Este DNU es reemplazado por un DNU por cada una de las partes que tiene este DNU", explicó.

En diálogo con TN, Ruckauf sostuvo que Milei, si el DNU no logra ser aprobado en Diputados, deberá dividirse en partes y ser reemplazado por decretos por "cada una de las partes" que tiene el DNU original. "El último DNU decreta que el DNU vigente hasta el momento pierda vigencia a partir de la vigencia de los otros y se acabó el partido muchachos, empezó todo devuelta", lanzó el político. "Este decreto es reemplazado por siete decretos y todo empieza devuelta. Comision bicameral, 10 días, 30 días, los dictámenes de comisión...", sumó.

También dijo que, de esta manera, le daría por una vez "un gusto" a los radicales, que "trabajaron tanto tiempo para Sergio Massa y no saben como hacer para seguir chupándole las medidas a Cristina (Fernández de Kirchner)". Esto último se debió a que Martín Lousteau, el único senador radical que votó en contra del DNU, propuso más de una vez que las medidas que incluye el DNU vayan separadas, ya que algunas "están bien y otras muy mal".

En ese sentido, Ruckauf siguió contra Lousteau y dijo que es "un mucamo" de Cristina, y que "se la tira de demócrata y cuando (Gerardo) Morales hace lo que hace porque le dicen cornudo el tipo no dice ni mu". Las declaraciones del exfuncionario hacen referencia a la polémica que envolvió hace unas semanas al exgobernador de Jujuy, que encarceló a dos hombres solo por lanzar indirectamente en redes que era "cornudo". "Cómo es posible que metan preso a un tipo porque lo acusan de cornudo, no dijo nada Lousteau de esa violación profunda de los derechos humanos, de la ruptura de los principios democráticos, todos los sabíamos", agregó.

Por último, el exvice de Carlos Saúl Menem pidió que no se hable más de la polémica entre Victoria Villarruel y Milei porque "es una tontería": "No hay tal conflicto, en el medio de una situación de esta tensión muchos tratan de tirarla en contra de la vice porque ella habilita una cosa que no podía dejar de habilitar", concluyó.

Mirá el video: Ruckauf y su curiosa estrategia