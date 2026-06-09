José Luis Alonso, CEO de Mirgor: "Yo no apuntaría tanto contra nuestro presidente"

El presidente y CEO de Mirgor, José Luis Alonso, lanzó una dura advertencia sobre el rumbo de la política económica y alertó que el país está resignando su entramado productivo. Lo hizo en diálogo con Luis Novaresio en A24, donde apuntó menos contra la figura presidencial que contra el equipo que conduce la gestión.

Alonso buscó despegar al presidente de las críticas y trasladó el foco a su entorno de gestión. "Yo no apuntaría tanto contra nuestro presidente", planteó, antes de recurrir a una comparación futbolística para graficar su mirada: "Yo creo que Javier no tiene, desafortunadamente, no tiene el equipo que tiene Scaloni, ¿me entendés? No lo tiene".

Según el empresario, la heterogeneidad de perfiles dentro del oficialismo termina pasando factura. "En ese formato de gente de diversos lugares, de diversos pensamientos, desafortunadamente, cometen errores", señaló. Y subrayó cuál considera que es el principal riesgo: "Para mí, uno de los grandes peligros de la Argentina son los errores no forzados".

El núcleo de su crítica apunta a las consecuencias no previstas del cambio económico en marcha. "Lo que le está pasando al equipo que está liderando esto es que no están viendo los daños colaterales de este cambio", afirmó Alonso.

Para el CEO de Mirgor, el mayor de esos costos ocultos es el deterioro de la base productiva nacional. Trazó allí una relación directa entre desarrollo y manufactura: "No hay un solo país rico del mundo que no sea fuerte en sus capacidades industriales, en sus capacidades productivas, en sus capacidades tecnológicas".

Y agregó que el avance tecnológico no aparece de la nada, sino que "surge cuando yo primero manufacturo".

Sobre esa premisa, dejó su advertencia más explícita hacia la conducción económica: "Este equipo económico no está viendo que Argentina está perdiendo esa capacidad industrial, de esa capacidad de manufactura".

La metáfora del ring: una pelea con la mano atada

Para ilustrar en qué condiciones, a su entender, compite hoy la industria argentina, Alonso recurrió a una imagen contundente del boxeo. "Vos me hacés subirme al ring a pelear de un día para otro con Mike Tyson, pero me hacés subir con la mano izquierda atada. Yo soy zurdo", planteó.

El remate fue una sucesión de preguntas que respondió él mismo, para no dejar lugar a dudas sobre su diagnóstico: "Decime cuántas posibilidades tengo yo de ganar la pelea. Ninguna. ¿Cuántas tengo de la posibilidad de sobrevivir? ¿Perder por puntos, cuántas? Ninguna".