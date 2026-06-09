Reforma laboral: Smata y Mirgor ponen en marcha el primer banco de horas

La reforma laboral aprobada por el Congreso comenzó a mostrar sus primeros efectos concretos en la industria manufacturera. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor ( Smata ) y Mirgor firmaron un convenio para implementar el sistema de banco de horas en las plantas que la compañía posee en Garín y Baradero , por lo que se convierte en el primer caso con reconocimiento público de utilización de esta herramienta.

El mecanismo entrará en vigencia a partir de julio y busca responder a una problemática que atraviesa a gran parte de la cadena automotriz y autopartista futo de la caída de la demanda con interrupciones en el abastecimiento de insumos y reducción de la actividad industrial. Según fuentes del sector, en los últimos seis a ocho meses se perdieron alrededor de 8.000 puestos de trabajo formales en la actividad autopartista.

Frente a ese escenario, el sindicato encabezado por Ricardo Pignanelli y la empresa acordaron un esquema de flexibilidad laboral destinado a preservar empleos y evitar nuevas desvinculaciones mientras se espera una eventual recuperación de la producción.

El convenio establece una bolsa de hasta 200 horas por operario durante un período de doce meses, con posibilidad de prórroga si las condiciones económicas y productivas continúan siendo adversas.

A las 16, diferentes dirigentes de gremios nacionales se reunirán en SMATA a la espera del fallo de la Corte Suprema.

La herramienta permite que, cuando una línea de producción se detiene por falta de insumos, problemas logísticos o caída de pedidos, los trabajadores puedan retirarse antes de completar su jornada sin sufrir descuentos salariales. Las horas no trabajadas quedan registradas en un banco de horas que posteriormente deberán ser compensadas cuando la actividad vuelva a incrementarse.

Según lo acordado, los empleados continuarán percibiendo el 100% de sus ingresos mensuales independientemente de las fluctuaciones temporales de la carga laboral.

La devolución de las horas acumuladas se realizará exclusivamente de lunes a viernes. Además, cada hora compensada tendrá un valor de una hora y media dentro del sistema. De este modo, un trabajador que registre diez horas pendientes podrá reducir su saldo en una hora y media por cada hora adicional trabajada cuando la empresa lo requiera.

Las horas extra seguirán vigentes

Uno de los puntos centrales de la negociación fue diferenciar el banco de horas del régimen tradicional de horas extra. El acuerdo establece que las convocatorias laborales durante sábados y domingos continuarán abonándose con los recargos legales correspondientes. En esos casos, sólo una hora podrá computarse dentro del banco de horas, mientras que el resto de la jornada deberá liquidarse como hora extra.

Asimismo, si al finalizar el período de vigencia la empresa no hubiera generado el nivel de actividad suficiente para compensar las horas acumuladas, las partes podrán negociar la anulación del saldo pendiente o una extensión del acuerdo.

Aunque el convenio con Mirgor adquiere relevancia por producirse tras la reglamentación de la reforma laboral, el sistema de banco de horas no resulta novedoso dentro de la industria automotriz argentina.

SMATA mantiene desde hace años acuerdos similares con terminales como Toyota, Ford, Volkswagen y Mercedes-Benz, donde los mecanismos de flexibilidad laboral han sido utilizados para administrar ciclos de alta y baja producción sin recurrir a despidos masivos.

La diferencia es que ahora estas prácticas cuentan con un respaldo normativo más amplio derivado de la reforma laboral, lo que facilita su incorporación mediante acuerdos específicos entre empresas y sindicatos.

El entendimiento alcanzado con Mirgor aparece como el primer paso de una estrategia más amplia del sindicato. Fuentes gremiales indicaron que ya se analizan negociaciones similares con terminales como Renault y Stellantis, con el objetivo de homogeneizar los mecanismos de flexibilidad en toda la cadena de valor automotriz.

Por el momento, el convenio alcanzará únicamente a las plantas bonaerenses de Mirgor ubicadas en Garín y Baradero. La compañía también estudia la posibilidad de aplicar esquemas similares en su fábrica de llantas de aluminio de Zárate.

La medida no se extenderá a las operaciones de la empresa en Tierra del Fuego, donde la representación gremial corresponde a la Unión Obrera Metalúrgica y las condiciones laborales se negocian bajo convenios diferentes.

En un contexto de fuerte contracción de la actividad industrial, el banco de horas emerge como una de las principales herramientas elegidas por empresas y sindicatos para administrar la volatilidad productiva sin profundizar la pérdida de empleo. Su evolución en los próximos meses será observada de cerca por el resto de la industria automotriz, que enfrenta desafíos similares en materia de producción, demanda y sostenimiento de puestos de trabajo.