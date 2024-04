Si las empresas no pagan mañana a primera hora, habrá paro de colectivos

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió un comunicado donde manifiestan haber resuelto que habrá al paro de colectivos a menos que las empresas realicen el pago a primera hora del jueves. Los gremialistas reclaman que se les pague el 100% del salario según los aumentos acordados en las paritarias celebradas en febrero entre empresarios y representantes de los trabajadores del sector.

La misiva de la UTA se dirige "a la población" y anuncia que "en atención a que el sector empresario se niega a pagar lo salarios en los montos acordados" la posibilidad del paro de colectivos está vigente para este jueves. Sin embargo, desde la UTA reconocen que el Gobierno pagó lo acordado en materia de subsidios y que "mañana los trabajadores estarán en las empresas al inicio de la jornada esperando el pago del 100% de los salarios, como requisito previo a iniciar las tareas".

El comunicado denuncia que los empresarios "niegan lo acordado, intentando borrar con el codo lo que se escribió con la mano", pero desde las cámaras reclaman que con las tarifas y subsidios no se alcanza a cubrir el total de los costos operativos. "Gobierno Nacional y Provincial aportaron en subsidios la suma de más de $122.000.000.000, con un aumento respecto al de los meses anteriores de 42% y aumento del valor del pasaje que pagan los usuarios en un 250%, pese a lo cual manifiestan que los gobiernos deben aportar una suma superior porque los montos recibidos no son suficientes para cubrir los costos", indican en el mensaje de la UTA.

A pesar de ello, los empresarios mantienen una postura que no se basa en un reclamo de mayor cantidad de subsidios, sino en una posibilidad de aumentar las tarifas, lo que le fue negado por el Estado. Igualmente, más allá de la postura del gremio sobre el paro de colectivos, los empresarios sostienen que la audiencia entre las partes continúa en la Secretaría de Trabajo: "La audiencia no finalizó y todavía la UTA no se expresó en el ámbito formal de la Secretaría de Trabajo, donde aún se desarrolla la audiencia por Zoom".

Comunicado completo de la UTA

