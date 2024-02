El Gobierno se despega y dice que el proyecto contra el aborto legal no está en agenda

El vocero presidencial Manuel Adorni fue consultado en su conferencia de prensa diaria sobre el proyecto de ley para derogar la IVE (Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo de Argentina) propuesto por la diputada de La Libertad Avanza Rocío Bonacci y confirmó que el asunto no se encuentra en la agenda del presidente Javier Milei.

"Es una discusión legislativa, no es parte de la agenda del presidente, no ha sido una decisión del presidente y no fue impulsada por el Poder Ejecutivo", explicó. "Nosotros estamos preocupados por otras cosas más urgentes, más relevantes que ocuparnos de este tema", continuó.

La pregunta al vocero fue tras el conocimiento que Bonacci presentó el lunes pasado un proyecto de ley para derogar la IVE, que permite que las mujeres que lo deseen puedan abortar. La funcionaria también dio a conocer, luego de la notica, que la iniciativa era propia y que no tenía que pedir permiso a Milei para proponer proyectos.

"El proyecto es mi iniciativa, no del Ejecutivo y ha sido puesto a la consideración del cuerpo que integro. Defiendo la vida. Ni más, ni menos", publicó la diputada en su cuenta X (exTwitter).

El documento presentado en Diputados fue acompañado por los diputados Benedit Beltrán, María Fernanda Araujo, Lilia Lemoine, Manuel Quintar y el presidente del bloque libertario, Oscar Zago. A pesar de ello, algunos de los firmantes negaron haber puesto su firma allí.

Sobre eso, Bonacci aclaró en redes sociales -en respuesta a un usuario- que "no son firmas de puño y letra" sino "acompañamientos de miembros de mi bloque, con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por WhatsApp y otros personalmente".

Y agregó: "Podían estar o no. No sé por qué tienen el afán de llamarle operación a todo", en respuesta a versiones que indicaban que esos diputados libertarios no acompañaban la iniciativa.