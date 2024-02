Aumentó el costo de la comida de los presos y la ración vale $6.207 por día

El Gobierno de Mendoza autorizó el incremento del valor de las raciones diarias de personas privadas de la libertad en las cárceles locales. A partir de esta nueva actualización, la provincia pagará $ 6.207,61 por día por las raciones de comidas para los presos. Asimismo, se reconoció una deuda de más de $ 200 millones a la empresa proveedora.

A través del Decreto Nº 347, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se aprobó un Convenio de Adecuación de Precio, Reconocimiento de Deuda y Pago celebrado entre la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y la empresa Clisa Interior S.A.

La firma había resultado adjudicataria de una licitación en agosto de 2022 por la cual se contrató la adquisición de 4 millones de raciones alimentarias preparadas, las que fueron cotizadas y adjudicadas por un precio unitario de $1.137 e incluyen desayuno, almuerzo, merienda y cena. A lo largo de este año y medio se fue actualizando ese valor debido a la escalada inflacionaria y el último incremento había sido a finales del 2023, llevando el valor de las raciones a $4.115 por día y por preso.

El 19 de diciembre de 2023, la empresa solicitó una nueva adecuación argumentando que el pedido responde “al excesivo e inesperado incremento en los costos, producto de la devaluación monetaria acompañada por un incontenible y feroz proceso inflacionario, abarcando el gasto en materias primas, insumos, recurso humano y gastos. El actual escenario nos coloca en una situación de vulnerabilidad económica y de riesgo empresarial si no se toman medidas de actualización en los precios que actualmente no cubren el costo real del servicio esencial, imprescindible y continuo a nuestro cargo, el que no puede ser interrumpido de ninguna manera en resguardo de la integridad y salud de los internos y personal”.

El Ministerio de Seguridad y Justicia y la empresa acordaron semanas atrás adecuar el precio de cada ración a $ 4.718,62 para las raciones consumidas y devengadas desde el 19 de diciembre de 2023 al 9 de febrero de 2024 y llevar a $6.207,61 el costo para las raciones que se consumirán desde el 10 de febrero de 2024 hasta la finalización del contrato o una nueva adecuación.

Esto implica que desde la adjudicación de la licitación a mediados de 2022 hasta el momento, el costo de la comida de los presos en Mendoza tuvo un incremento de aproximadamente el 450%, ubicándose por encima de la inflación acumulada para ese periodo, que se calcula en alrededor del 400%.

En este sentido, la provincia reconoció adeudar a la empresa por el periodo 19 de diciembre a 9 de febrero la suma de $ 203.132.114,78, monto que ha sido calculado en función de la cantidad de 336.545,47 raciones alimentarias consumidas durante dicho periodo, multiplicada por $603,58, equivalente a la diferencia del precio que tenía hasta el momento cada ración que era de $4.115,04 y que durante ese lapso pasó a $4.718,62.