Javier Milei vs. Ricardo López Murphy: por qué estalló la polémica

El presidente Javier Milei tildó a Ricardo López Murphy -uno de los integrantes del bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal- como un "traidor de las ideas" y "basura" durante su exposición en la Fundación Club de la Libertad en Corrientes. El legislador no se quedó callado y dijo que "no lo va a intimidar".

Milei fue a Corrientes el lunes pasado para ser parte del 10° aniversario de la Fundación Club de la Libertad, donde fue el mayor exponente del evento y lanzó varias críticas a los diputados y al Congreso, en donde López Murphy no quedó exento.

"El señor (Horacio Rodríguez) Larreta creó una lista alternativa, encabezada por el traidor (Ricardo) López Murphy. Imagino que les duele escucharlo, pero es un traidor de las ideas", comenzó diciendo el presidente ante el auditorio del centro de convenciones "Espacio Andes", ubicado en la avenida Maipú 3840, de la capital correntina.

Y agregó: "Un señor que me hacía tratar de Nazi por su gente o decirme que era un kirchnerista de buenos modales, un kirchnerista de derecha o castrista. Alguien que trabajaba para un social demócrata, con vocación intervencionista, y en un lugar de disputar la interna a (María Eugenia) Vidal se dedicaba a ensuciarme a mí". "Es bueno que sepan quiénes son los que se disfrazan de liberales y son verdaderas basuras que van en contra de las ideas", agregó.

“Hay una frase en política que dice ‘el que traiciona una vez, traiciona siempre’. Por eso, como dije hace poco, para los traidores no hay tabula rasa. Así que, ahora, cuando lo ven tratando de salvar el capítulo 4 de la Ley Bases, no le crean, en realidad está tratando de dinamitar mi programa económico para que me pegue una piña, porque sigue siendo empleado de Larreta”, completó Milei.

Ante esta situación, la primera reacción del diputado fue escribir su respuesta por la red social X (exTwitter): "Presidente Javier Milei, por republicano respeto a su investidura me reservo la respuesta que de otro modo merecería. Además, mis muchos años luchando con coherencia y civismo por nuestra Patria hablan por mí. Jamás fui su enemigo pero si decide darme tal caracter, allá usted. Yo suelo enfocarme en lo importante y no en cuestiones personales. Le deseo templanza, sabiduría y que Dios lo acompañe en el importante trabajo que tiene por delante", sentenció.

Uno de los posteos de López Murphy contra Milei.

El lleva y trae no quedó ahí, este martes por la mañana López Murphy volvió a hablar del tema en diálogo con Radio Con Vos, en donde comparó al presidente con Fidel Castro, expresidente de Cuba, por "deshumanizar a sus adversarios".

"(La expresión de Milei) fue desafortunada, es malo que el presidente de la República este agraviando a sus cociudadanos y congresistas del país, no me va a intimidar, y voy a seguir manteniendo mis posiciones, como lo hice a lo largo de estos 50 años", expresó el diputado.

Y aclaró que "animalizar a los adversarios no es la forma de civilizar nuestro intercambio y nuestra convivencia". "El problema ese viene de cuando yo censure el uso de 'gusano', gusano era la palabra que usaba el tirano del caribe Fidel Castro para referirse a sus adversarios, nada mas degradante que deshumanizar a los adversarios y creo que esa practica es inaceptable", determinó.

"Me parece que es una actitud inaceptable y mucho mas desde la presidencia de la República, yo no uso agravios y no me parece que es el sistema correcto, en la presidencia se tienen que hacer dos cosas, ser pedagogo y explicar lo que está haciendo y en segundo lugar tiene que hacer de su vida una ejemplaridad, en ambas cosas eso va por un camino equivocado", concluyó el congresista.

Sobre lo que tiene que hacer el Gobierno, y las medidas que debe tomar, López Murphy explicó que "tenemos muchas dificultades" y que es "prematuro hacer observaciones optimistas". "El país esta metido en un lio muy grande, muy complejo, muy crítica la herencia y no nos ayuda en ningún caso esas euforias y optimismos apresurados, creo que hay que trabajar y hacer lo que corresponde", sumó.

"Sigo pensando que el país necesita un presupuesto, respetarlo y que el presidente envíe un presupuesto, necesita un BCRA independiente, el país necesita que eliminemos privilegios como el de Tierra del Fuego y la lucha contra la corrupción un tema central en la vida argentina", agregó, haciendo un paneo de los distintos problemas que ve en la Argentina.