El peronista sin cargo que sigue activo y ayuda a ordenar el partido

"Voy a seguir trabajando en la actividad privada, pero a la política no la dejo", le había advirtió a MDZ en una entrevista que dio en diciembre último. Y cumplió, ya que el exintendente de San Rafael, Emir Félix, decidió no ser candidato a ningún cargo en las elecciones del 2023. Sin embargo, no puso stop en en ejercicio de la política, una actividad que realiza desde niño. Se junta con los intendentes del partido, colabora ad honorem con la gestión de su hermano Omar Félix, aparece en los actos públicos y partidarios. Sus compañeros del PJ lo valoran: es un hombre con muchísima experiencia, carisma y que tiene una imagen positiva en la ciudadanía de San Rafael como ningún otro dirigente.

Los Félix- como se los conoce a ambos hermanos- además de haberse intercalado en la intendencia sanrafaelina desde el 2003 sin que tener ningún contrincante de otra fuerza política que haga tambalear la posibilidad de que sigan al frente de uno de los departamentos más poblados de Mendoza, tienen además, un campo y una finca que comparten. Emir se está dedicando a esas tierras pero aunque paró el ritmo frenético- alentado tras la internación que sufrió en marzo de 2022- de estar frente a la gestión, sigue en el medio de las discusiones importantes del PJ que tienen como protagonistas fundamentales tras la elección del año pasado a los intendentes.

A mediados de febrero, hace menos de una semana, junto a su hermano participó de una actividad partidaria importante. El dirigente peronista porteño y exfuncionario Guillermo Moreno, estuvo en San Rafael inaugurando la unidad básica de su partido "Principios y Valores". Los Félix no se sorprendieron por la visita. Emir fue parte de la previa, es decir de la organización de su llegada al departamento. Hubo foto con Moreno y los dirigentes sanrafaelinos y un acto militante en el auditorio Excelsior .

Moreno en San Rafael

En la Fiesta de la Vendimia sanfarafaelina, también estuvo presente Emir Félix junto a su hermano el intendente, por supuesto, y la vicegobernadora mendocina Hebe Casado (Cambia Mendoza) oriunda del departamento. Se sentó en la segunda fila, detrás de su hermano en el palco destinado a las autoridades.

Atrás, a la izquierda, Emir Félix. Foto Municipalidad de San Rafael

Pero más alla de las apariciones en público, Emir sigue siendo protagonista en charlas con los intendentes del PJ, atento a buscar soluciones y colaborar. De hecho, hace unos días se juntó con el jefe comunal de Maipú, Matías Stevanato y la conversación fue sobre cuestiones cotidianas de gestión pero también acerca de temas que preocupan a los jefes comunales como la menor cantidad de coparticipación que está llegando a algunos municipios, y las obras nacionales que no reciben financiamiento y que preocupan a todos los intendentes.

En el peronismo festejan que el sanrafaelino se haya quedado entre ellos y que sea un jugador clave en los tiempos de crisis que está atravesando el país y que los salplica directamente en las gestiones comunales. Menos recursos de coparticipación pero también menor recaudación. Además, tiene llegada a dirigentes del peronismo nacional, como el exministro de Economía, Sergio Massa, que tanto él como su hermano fueron pilares en la campaña presidencial en Mendoza el año pasado.

Nadie apuesta a que Emir no tendrá más cargos en el futuro. El tiempo lo dirán, sostienen. Pero por ahora, sigue jugando el partido que más le gusta: el de la política y dentro de su equipo: el PJ.

\ \

El video institucional con el que se despidió de su larga gestión frente a la comuna.